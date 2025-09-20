Απόδραση στη φύση: 5 χωριά στο Ζαγόρι για ηρεμία και βόλτες

Πνιγμένα στο πράσινο και χτισμένα με πέτρα, αυτά τα ήσυχα χωριά του Ζαγορίου είναι ιδανικά για χαλαρωτικές αποδράσεις γεμάτες εικόνες φύσης και παράδοσης.

Το φθινόπωρο έρχεται και μαζί του φτάνει η ώρα να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της ορεινής Ελλάδας. Αν αναζητάτε μικρά και γαλήνια χωριά, χτισμένα με πέτρα και φωλιασμένα μέσα σε μια μαγευτική φύση, για να αφήσετε πίσω σας τη φασαρία της πόλης, τότε τα Ζαγοροχώρια είναι μία από τις καλύτερες επιλογές. Διαλέξαμε και σας προτείνουμε 4 χαμηλών τόνων χωριά στην περιοχή, με όμορφη παραδοσιακή αρχιτεκτονική και υπέροχα τοπία, που υπόσχονται πραγματική χαλάρωση.

Δίκορφο

Πάπιγκο, Αρίστη και Μονοδένδρι είναι μερικά από τα διασημότερα χωριά του Ζαγορίου, αλλά αν θέλετε να βγείτε εκτός πεπατημένης, αξίζει να εξερευνήσετε και μερικά λιγότερο γνωστά αλλά πανέμορφα χωριά της περιοχής, όπως το Δίκορφο. Χτισμένο σε υψόμετρο 1.000 μέτρων στις βορειοανατολικές πλαγιές του όρους Μιτσικέλι, ανάμεσα σε πυκνό δάσος από έλατα, οξιές και βελανιδιές, αυτό το χωριό είναι ένας παράδεισος ηρεμίας, μόλις 35 χλμ. από την πόλη των Ιωαννίνων. Οι παραδοσιακές κατοικίες και τα αρχοντικά του χωριού έχουν χτιστεί με πέτρα και μαύρη πλάκα, ενώ έχουν διακοσμηθεί με τα έργα των Χιοναδιτών ζωγράφων.

