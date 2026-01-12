7 ιδέες για ρομαντικές χειμερινές αποδράσεις στην Ελλάδα

Από τη Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόννησο, επιλέγουμε 7 υπέροχους προορισμούς για μια φουλ ρομαντική απόδραση. Κάστρο, παραδοσιακό χωριό ή μήπως μια πόλη δίπλα σε μια ειδυλλιακή λίμνη; Η επιλογή είναι δική σας

Ατμοσφαιρικές πόλεις δίπλα σε λίμνες, εντυπωσιακές καστροπολιτείες που κατοικούνται μέχρι σήμερα και παραδοσιακοί οικισμοί που δένουν απόλυτα με το φυσικό τοπίο. Από τη Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόννησο, υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα που προσφέρουν το ιδανικό σκηνικό για ρομαντικές αποδράσεις το χειμώνα. Βουνό, θάλασσα, πόλη ή χωριό; Όποια κι αν είναι η προτίμησή σας, έχουμε μερικές ιδέες που θα σας εμπνεύσουν να κανονίσετε μια απόδραση μόνο για δύο.

