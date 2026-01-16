Η ευρωπαϊκή πόλη που αναδείχθηκε καλύτερος προορισμός για solo travellers

Μια ευρωπαϊκή πόλη - έκπληξη κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση στην καρδιά των solo travellers στα φετινά Tripadvisor Travellers’ Choice Awards

Κάποιες φορές τα καλύτερα ταξίδια είναι εκείνα στα οποία ακολουθούμε αποκλειστικά το δικό μας πρόγραμμα. Τα solo ταξίδια μας δίνουν την ευκαιρία να είμαστε ελεύθεροι, να επιλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε και να μην ρωτάμε κανέναν. Αν και μπορεί κανείς να ταξιδέψει μόνος σχεδόν παντού και να περάσει υπέροχα, ορισμένοι προορισμοί είναι πιο φιλικοί για μοναχικούς ταξιδιώτες.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα Tripadvisor Travellers’ Choice Awards δημοσίευσαν τις λίστες με τους καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών-χρηστών της πλατφόρμας. Το βραβείο Travellers’ Choice Best of the Best απονέμεται σε όσους λαμβάνουν μεγάλο αριθμό πολύ θετικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητα του Tripadvisor σε μια περίοδο 12 μηνών.

Στα φετινά βραβεία προστέθηκε μια νέα κατηγορία: οι καλύτεροι προορισμοί στον κόσμο για solo travellers. Στην πρώτη θέση αυτής της κατηγορίας βρέθηκε μια ευρωπαϊκή πόλη - έκπληξη, ενώ στην 25η θέση της λίστας φιγουράρει ένας ελληνικός προοορισμός.

