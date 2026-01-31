Απόδραση στη Βαρσοβία: Όλα όσα πρέπει να κάνεις για να σου μείνει αξέχαστη

Η πρωτεύουσα της Πολωνίας θα σας εκπλήξει με την ιδιαίτερη γοητεία και τις αντιθέσεις της.

Αναγεννημένη από τις στάχτες της, η Βαρσοβία έχει μεταμορφωθεί από «γκρίζα» πόλη του ανατολικού μπλοκ σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας απλώνεται στις όχθες του ποταμού Βιστούλα, 300 περίπου χιλιόμετρα από τα Καρπάθια Όρη και άλλα τόσα από τη Βαλτική. Αναγεννημένη από τις στάχτες της, η Βαρσοβία έχει σήμερα να δείξει πολλά πρόσωπα στον επισκέπτη: το μεσαιωνικό, το πρώην σοβιετικό, αλλά και το μοντέρνο και νεανικό πρόσωπό της. Μπαρόκ κτήρια, γοτθικοί ναοί, εντυπωσιακά ανάκτορα και πάρκα συνυπάρχουν με ουρανοξύστες, μοντέρνες πολυκατοικίες, εμπορικά κέντρα και μοδάτα εστιατόρια σε μια πόλη που θα σας εκπλήξει με την ιδιαίτερη γοητεία και τις αντιθέσεις της.

Ταξίδι στη Βαρσοβία: Αξιοθέατα και βόλτες

Η Παλιά Πόλη της Βαρσοβίας (Stare Miasto) χτίστηκε από την αρχή μετά από την ολοκληρωτική καταστροφή της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, είναι το πιο γραφικό κομμάτι της Βαρσοβίας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr