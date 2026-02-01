Απόδραση στα γραφικά χωριά του Κισσάβου, μακριά από τον υπερτουρισμό και την πολυκοσμία.

Στην καρδιά της Θεσσαλίας, στα βορειοανατολικά του νομού Λάρισας και νότια της κοιλάδας των Τεμπών, ακριβώς απέναντι από τον Όλυμπο υψώνεται ο Κίσσαβος (γνωστός και ως Όσσα). Η κορυφή του φτάνει τα 1.978 μέτρα υψόμετρο και η φύση του είναι πλούσια, με δάση οξιάς, ελάτης και καστανιάς, τρεχούμενα νερά και εντυπωσιακά φαράγγια. Στις πλαγιές του καταπράσινου βουνού απλώνονται γραφικά ορεινά χωριά, μακριά από τον μαζικό τουρισμό, που προσφέρονται για ήρεμες περιηγήσεις με φόντο υπέροχα φυσικά τοπία όλες τις εποχές του χρόνου.

Κίσσαβος: Απόδραση στο ανεξερεύνητο βουνό της Θεσσαλίας

Η περιήγησή σας στον Κίσσαβο μπορεί να ξεκινήσει από την Αγιά, τη γραφική κωμόπολη στους νοτιοανατολικούς πρόποδες του βουνού, στο «άνοιγμα» που δημιουργείται από την Όσσα και το Μαυροβούνι. Συνδυάζοντας την ομορφιά του βουνού με τη θάλασσα που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, η Αγιά φημίζεται για το καταπράσινο τοπίο της, τους εύφορους κάμπους με μηλιές και κερασιές, αλλά και την παραδοσιακή της ατμόσφαιρα που παραμένει ζωντανή μέσα στον χρόνο.

Στην περιοχή ρέει ο Άμυρος ποταμός, που πηγάζει από τον Κίσσαβο. Στις όχθες του συναντάμε τρία λιθόκτιστα γεφύρια. Η παρουσία τριών πυροβολείων μαρτυρεί τους αγώνες των Αγιωτών στα χρόνια του Εμφυλίου. Στην Αγιά οι εκκλησίες δίνουν χρώμα, με χαρακτηριστικό δείγμα τον ναό του Αγίου Αντωνίου αλλά και τα μοναστήρια του Αγίου Παντελεήμονα και των Αγίων Αναργύρων, ενώ τα αρχοντικά της κωμόπολης ξεχωρίζουν για την ομορφιά τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr