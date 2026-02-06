Αβέιρο: Γνωρίστε τη «Βενετία της Πορτογαλίας»

Το Αβέιρο, γνωστό και ως η «Βενετία της Πορτογαλίας», είναι μία από τις μικρές εκπλήξεις της χώρας.

Μπορεί οι πιο μεγάλες και γνωστές πόλεις της Πορτογαλίας να τραβάνε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, η ιβηρική χώρα όμως έχει πολλούς κρυμμένους θησαυρούς για απαιτητικούς ταξιδιώτες. Γνωρίζατε, για παράδειγμα, ότι η Πορτογαλία έχει τη δική της... Βενετία;

Περίπου μία ώρα μακριά από το Πόρτο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλης της χώρας, το Αβέιρο είναι μια πόλη-έκπληξη, γνωστή για τα κανάλια της και τα πολύχρωμα σκάφη (barcos moliceiros) που θυμίζουν γόνδολες. Λόγω αυτών των ομοιοτήτων, αυτή η πορτογαλική πόλη-λιμάνι συγκρίνεται με τη Βενετία. Η πόλη χρονολογείται από τον 10ο αιώνα, ενώ η περιοχή ήταν ναυτιλιακό κέντρο και περιοχή παραγωγής άλατος από τους ρωμαικούς χρόνους, γνωστή με το λατινικό όνομα Aviarium.

