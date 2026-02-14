Αυτό είναι το πιο ρομαντικό μέρος της Ευρώπης - Και όχι, δεν πρόκειται για το Παρίσι

Η πιο ρομαντική περιοχή της Ευρώπης βρίσκεται σε ένα από τα υψηλότερα σημεία της κι αν την επισκεφτείς, σίγουρα δεν θα το μετανιώσεις ποτέ.

Στο ερώτημα «ποιος είναι ο πιο ρομαντικός προορισμός της Ευρώπης», το μεγαλύτερο ποσοστό είμαι σίγουρη πως θα απαντήσει το Παρίσι - λίγο τα φώτα του Σηκουάνα, λίγο ο Πύργος του Άιφελ, λίγο η γενικότερη ατμόσφαιρα, είναι λογικό να πάει εκεί ο νους σου. Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα, μεγάλη μελέτη, το πιο ρομαντικό μέρος, εντός ευρωπαϊκών συνόρων, είναι άλλο. Η αλήθεια κρύβεται ψηλότερα – στις ελβετικές Άλπεις, σε ένα μέρος όπου μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι: το Ζερμάτ και το εντυπωσιακό Μάτερχορν.

Αυτό το ειδυλλιακό χωριό δεν είναι μόνο ένας προορισμός για σκι ή ορειβασία, αλλά ένας τόπος όπου η μαγεία και η γαλήνη της φύσης σε παρασύρουν. Χωρίς αυτοκίνητα, γεμάτο χουχουλιάρικα σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία, όπως το διάσημο Grand Hotel Zermatterhof, το Ζερμάτ προσφέρει την ιδανική ατμόσφαιρα για ανθρώπους, που θέλουν να ζήσουν αξέχαστες στιγμές μαζί μακριά από τη βαβούρα των μεγάλων αστικών κέντρων.

Shutterstock

Το Ζερμάτ είναι ο πιο ρομαντικός προορισμός για το 2026

Η περιπλάνηση εδώ γίνεται με τον πιο ρομαντικό τρόπο: τραμ, τρένα ή ακόμα και άμαξες προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στο Matterhorn και στις γύρω κορυφές. Μια εκδρομή που δεν πρέπει να χάσετε είναι το Klein Matterhorn, όπου το τελεφερίκ σε ανεβάζει στο υψηλότερο παλάτι πάγου του κόσμου, με τα γλυπτά πάγου να απλώνονται θεόρατα μπροστά σου. Αναμφίβολα, θα συναντήσετε ένα μαγικό σκηνικό - βγαλμένο από κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ, στο πιο ψηλό σημείο της Ευρώπης.

Ακόμη και εκτός χειμερινής περιόδου, το Ζερμάτ παραμένει ένας προορισμός όνειρο. Οι πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές προσφέρουν αμέτρητες ευκαιρίες για εξορμήσεις στη φύση. Όσοι ενδιαφέρονται για το shopping, αξίζει να γνωρίζουν πως θα συναντήσουν μια μεγάλη αγορά με πολυτελή brands και εστιατόρια με αστέρια Michelin. Με ποσοστό 98,66% θετικών κριτικών από ζευγάρια στην έρευνα του Go2Africa, το Ζερμάτ είναι μια εμπειρία που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη. Κι αν ψάχνεις ένα μέρος που θα θυμάσαι για πάντα, εκεί θα το βρεις.

Shutterstock

Πώς θα ταξιδέψεις στο Ζερμάτ από την Ελλάδα

Η πρόσβαση στο Ζερμάτ από την Ελλάδα είναι πιο εύκολη απ’ όσο φαντάζεσαι. Η πιο πρακτική επιλογή είναι μια πτήση από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη προς τη Ζυρίχη ή τη Γενεύη. Από εκεί, το ταξίδι συνεχίζεται με το ελβετικό σιδηροδρομικό δίκτυο – ένα από τα πιο οργανωμένα και εντυπωσιακά της Ευρώπης. Μέσα σε περίπου 3 με 4 ώρες, με άνετες ανταποκρίσεις και μαγευτική θέα στις Άλπεις, φτάνεις στο Ζερμάτ. Καθώς το χωριό είναι car-free, τα αυτοκίνητα σταματούν στο Täsch και η τελευταία διαδρομή γίνεται με τρένο, κάτι που κάνει την άφιξη ακόμη πιο ξεχωριστή και… κινηματογραφική.