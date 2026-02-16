Booking.com: Ένας ελληνικός προορισμός στους 10 πιο φιλόξενους του κόσμου

Μια περιοχή της Ελλάδας βρίσκεται ανάμεσα στους 10 πιο φιλόξενους προορισμούς του κόσμου, σύμφωνα με τα βραβεία Traveller Review Awards 2026 που απένειμε η ταξιδιωτική πλατφόρμα Booking.com

Η πλατφόρμα κρατήσεων Booking.com δημοσίευσε μια λίστα με τα πιο φιλόξενα μέρη του κόσμου στο πλαίσιο των βραβείων Traveller Review Awards 2026. Από ιστορικές πόλεις που συναρπάζουν με την αρχιτεκτονική τους μέχρι παραθαλάσσιες περιοχές με χαλαρή ατμόσφαιρα, η λίστα αναδεικνύει προορισμούς όπου η εμπειρία του επισκέπτη είναι προσωπική και αυθεντική. Αυτοί οι προορισμοί ξεχώρισαν για την εξαιρετική φιλοξενία που προσφέρουν, όπως αποδεικνύεται από τις περισσότερες από 370 εκατομμύρια επαληθευμένες κριτικές παγκοσμίως από ταξιδιώτες της Booking.com. Στη φετινή λίστα με τις 10 πιο φιλόξενους προορισμούς του κόσμου βρέθηκε μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας.

