10 παραμυθένια μέρη στην Ευρώπη για την ταξιδιωτική σας λίστα

Γραφικές πόλεις, μεσαιωνικά κάστρα και συναρπαστικά τοπία. Δέκα υπέροχοι προορισμοί στην Ευρώπη για να βάλετε στη λίστα με τα επόμενα ταξίδια σας

Η Ευρώπη κρύβει πολλά παραμυθένια μέρη που είναι ιδανικά για μια απολαυστική απόδραση για όλη την οικογένεια: καλοδιατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις, γραφικά χωριά, λίμνες και κάστρα βγαλμένα από ταινία της Disney. Η ιστοσελίδα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, European Best Destinations, συγκέντρωσε σε μια λίστα μερικά από τα πιο μαγευτικά μέρη της Ευρώπης και εμείς σας παρουσιάζουμε δέκα από αυτά.

Πράγα, Τσεχία

Το ιδιαίτερο μείγμα μπαρόκ και γοτθικής αρχιτεκτονικής, η ατμοσφαιρική Παλιά Πόλη, η εμβληματική γέφυρα του Καρόλου, το παραμυθένιο κάστρο, οι πύργοι και οι εκκλησίες σε κάνουν να ερωτευτείς την Πράγα με την πρώτη ματιά. Ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσετε την Πράγα είναι να την περπατήσετε και ανακαλύψετε τους θησαυρούς που κρύβονται σε κάθε γωνιά της. Πανέμορφα κτήρια, πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα, cafe και εστιατόρια συνθέτουν το σκηνικό στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης. Το γνωστότερο αξιοθέατο είναι το Αστρονομικό Ρολόι στον γοτθικό πύργο του παλιού Δημαρχείου, όπου οι τουρίστες συνωστίζονται για να δουν την παράσταση που δίνουν τα κινούμενα αγαλματίδια κάθε φορά που αλλάζει η ώρα. Από την άλλη πλευρά του Μολδάβα δεσπόζει το Κάστρο, που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι.

