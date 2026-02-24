Πομπηία: Επίσκεψη στη συγκλονιστική αρχαία πόλη της Ιταλίας

Ταξιδεύουμε στην Πομπηία, την εντυπωσιακή πόλη όπου ο χρόνος σταμάτησε χιλιάδες χρόνια πριν.

Ένας από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης, η Πομπηία αποτελεί μια εμπειρία που μένει αξέχαστη σε κάθε επισκέπτη. Μια πόλη της νότιας Ιταλίας, πολύ κοντά στη δημοφιλή Νάπολη, χτισμένη τον 8ο αιώνα π.Χ. από τους Όσκους, που έζησε μεγάλη άνθιση αλλά και μεγάλη πτώση.

Σε ιδανική τοποθεσία στους πρόποδες του Βεζούβιου, με πολύ καλό κλίμα, η Πομπηία μετατράπηκε πολύ γρήγορα εκείνη την εποχή σε σπουδαίο θέρετρο της αρχαίας Ρώμης. Ήταν μια πόλη γεμάτη ζωή, με εξοχικές επαύλεις πλούσιων Ρωμαίων, στολισμένες με σημαντικά έργα τέχνης και κειμήλια. Ωστόσο, όλα σκοτείνιασαν τον Αύγουστο του 79 μ.Χ. με την έκρηξη του Βεζούβιου και τη λάβα που έθαψε ολόκληρη την πόλη και την έκανε στάχτη.

