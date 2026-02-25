Οικονομικό city break στη Σόφια: Τι να δείτε μέσα σε δύο μέρες

Ανακαλύψτε τους θησαυρούς της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας μέσα σε δύο μέρες.

Είναι από τα μέρη που ενδεχομένως δεν έχετε σκεφτεί να επισκεφθείτε. Όμως, η Σόφια είναι μία καλή επιλογή για λίγες μέρες και για μικρό budget. Φωλιασμένη στους πρόποδες του επιβλητικού όρους Βίτοσα, η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας είναι μια πόλη πλούσια σε πολιτισμό και ιστορία που επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για τους ταξιδιώτες.

Δύο μέρες αρκούν για να δείτε αρκετά αξιοθέατα και να απολαύσετε χαλαρές βόλτες σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν δελεαστικό προορισμό για οικονομικά city breaks. Από τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ εύκολο να πάτε στη Σόφια και οδικώς, ενώ από την Αθήνα το ταξίδι με αεροπλάνο διαρκεί μία ώρα και κάτι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr