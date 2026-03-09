4 λίμνες της Ελλάδας για αποδράσεις την άνοιξη

Οι πανέμορφες ελληνικές λίμνες είναι ιδανικοί προορισμοί για τις πρώτες ανοιξιάτικες αποδράσεις
Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο ονειρευόμαστε αποδράσεις σε μαγευτικά ανθισμένα τοπία και η άνοιξη είναι η ιδανική εποχή για να ανακαλύψουμε τις φυσικές ομορφιές της Ελλάδας. Οι λίμνες της χώρας μας αποτελούν εξαιρετικούς προορισμούς για τους λάτρεις της φύσης και των υπαίθριων δραστηριοτήτων και όχι μόνο. Επιλέξαμε τέσσερις λίμνες, από τη Μακεδονία ως την Πελοπόννησο, για δραστηριότητες και χαλάρωση με φόντο το εντυπωσιακό τους τοπίο.
