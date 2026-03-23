Πόρτο: Οι εμπειρίες που αξίζει να ζήσετε στην πόλη-διαμάντι της Πορτογαλίας

Τα top αξιοθέατα και οι καλύτερες διευθύνσεις για ένα αξέχαστο ταξίδι στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας.

Σαγηνευτικό, πολύχρωμο και ζωηρό, το Πόρτο είναι ένας προορισμός που κρύβει ξεχωριστές εμπειρίες για κάθε ταξιδιώτη. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας θα σας κλέψει την καρδιά με την εκπληκτική αρχιτεκτονική, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, τις εξαιρετικές γεύσεις και το παγκοσμίου φήμης κρασί της.

Απλωμένο κατά μήκος των εκβολών του ποταμού Ντούρο, στα βόρεια της χώρας, περίπου 3 ώρες με το τρένο από τη Λισαβόνα, το Πόρτο είναι ένα από τα παλαιότερα ευρωπαϊκά κέντρα και έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1996. Πάρτε το χρόνο σας απολαμβάνοντας βόλτες δίπλα στο ποτάμι, ανακαλύψτε τη Ribeira, την πιο όμορφη και ιστορική γειτονιά της πόλης, χαζέψτε τα παλιά σπίτια με τις παστέλ προσόψεις και τα ζωγραφιστά πλακάκια azulejos και φυσικά δοκιμάστε, όπου κι αν βρεθείτε, το περίφημο κρασί Porto. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει όλα όσα αξίζει να δείτε και να κάνετε στη μαγευτική πορτογαλική πόλη.

