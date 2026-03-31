Λυών: Εξερευνώντας τη γαστρονομική πρωτεύουσα της Γαλλίας

Λυών, η πόλη του φωτός, η συνάντηση δύο ποταμών, η παγκόσμια γαστρονομική πρωτεύουσα. Αυτή η πόλη με τα αμέτρητα ονόματα και την πλούσια ιστορία άνω των 2000 ετών, θα σας μαγέψει από τη στιγμή που θα την αντικρίσετε.

Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, πρωτεύουσα της περιφέρειας Rhône-Alpes, με στρατηγική θέση και περίπου ίση απόσταση από το Παρίσι και τη Μασσαλία. Η πανέμορφη αρχαία πόλη της Λυών, χτίστηκε αρχικά ως Lugdunum το 43 π.χ. από τον Λούκιο Πλάνκο και αποτέλεσε την πρωτεύουσα και τον σημαντικότερο οικισμό της Ρωμαϊκής επαρχίας της Γαλατίας. Το ιστορικό της κέντρο, χωρίζεται σε τρεις μεγάλες περιοχές: Τους λόφους Fourvière, Croix Rousse και την περιοχή Presqu’île, που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ποτάμια, Ροδανό (Rhône) και Σον (Saône).

