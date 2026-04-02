Ύδρα: Πάσχα στο κοσμοπολίτικο νησί του Αργοσαρωνικού

Τις ημέρες του Πάσχα στην αρχοντική Ύδρα αναβιώνουν έθιμα παλιά, δεμένα με τη θάλασσα.

Πλησιάζοντας το λιμάνι, η πόλη της Ύδρας φαντάζει σαν ένας πίνακας ζωγραφικής με γκρι, άσπρα και μπλε χρώματα πάνω από το γαλάζιο της θάλασσας. Tα πέτρινα αρχοντικά, χτισμένα αμφιθεατρικά κάτω από τα γυμνά βράχια μαζί με τα καταστήματα, τα εστιατόρια, τις βάρκες, τα θαλάσσια ταξί και τα γιοτ συνθέτουν την εικόνα του γραφικού λιμανιού.

Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, το αρχοντικό νησί του Αργοσαρωνικού αποτελεί ιδανικό προορισμό για ρομαντικές βόλτες και περιηγήσεις με άρωμα Ιστορίας. Νησί χωρίς αυτοκίνητα, αγαπημένο καταφύγιο των καλλιτεχνών αλλά και όσων αγαπούν την τέχνη, η Ύδρα έχει τον τρόπο να σε κάνει να σταματήσεις τον χρόνο και να χαλαρώσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr