Λίμνη Τριχωνίδα: Απόδραση στη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας

Η φυσική ομορφιά της Αιτωλοακαρνανίας φανερώνεται σε μια απόδραση στη λίμνη Τριχωνίδα.

Η λίμνη Τριχωνίδα, η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, αποτελεί έναν αληθινό παράδεισο για τους λάτρεις της φύσης και της ηρεμίας. Γνωστή και ως Αποκούρου ή Βραχωρίου, βρίσκεται στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Αγρινίου, ανάμεσα στο Παναιτωλικό όρος και τον Αράκυνθο. Τα καταγάλανα νερά της ανανεώνονται συνεχώς από υπόγειες πηγές, διατηρώντας τη λίμνη καθαρή και ζωντανή.

Η Τριχωνίδα αποτελεί την ιδανική απόδραση για όσους αναζητούν την ηρεμία και την επαφή με τη φύση, σε συνδυασμό με τα γραφικά χωριά, καθώς η αυθεντική της ομορφιά δεν έχει αλλοιωθεί από τον τουρισμό.

Το φυσικό περιβάλλον της λίμνης

Με έκταση περίπου 96 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Τριχωνίδα περιβάλλεται από καταπράσινες πλαγιές και δέντρα. Στις όχθες της θα δείτε πάνω από 200 είδη φυτών, από πλατάνια, κυπαρίσσια και ελαιόδεντρα, μέχρι και νούφαρα. Επίσης, αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την πανίδα της περιοχής, με είδη πτηνών και θηλαστικών, ενώ σπάνια ψάρια κολυμπούν στα νερά της, όπως ο μικροσκοπικός νανογωβιός. Η σπουδαιότητα της έχει αναγνωριστεί διεθνώς και περιλαμβάνεται σε πολλά προγράμματα προστασίας, όπως το Natura 2000, ενώ συμμετέχει και σε διεθνή έργα για την παρακολούθηση και διατήρηση των οικοτόπων της.

