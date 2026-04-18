Lonely Planet: Ο ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός στην Ελλάδα - Και όχι, δεν είναι κάποιο νησί

Το Lonely Planet προτείνει 13 «ψαγμένα» μέρη για καλοκαιρινές διακοπές στην Ευρώπη. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μια περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Μπορεί τα ελληνικά νησιά να πρωταγωνιστούν στις λίστες του ξένου Τύπου με τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς, όμως και η ηπειρωτική Ελλάδα προσφέρει πολλές επιλογές σε όσους αναζητούν λιγότερο τουριστικά μέρη για τις διακοπές τους. Το Lonely Planet, σε πρόσφατο άρθρο του για μυστικούς καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, ξεχώρισε και προτείνει μια μαγευτική περιοχή της Ελλάδας που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο βουνό και θάλασσα.

Το Lonely Planet «ψηφίζει» Πήλιο για το καλοκαίρι

Ο διάσημος ταξιδιωτικός οδηγός βάζει το Πήλιο ανάμεσα στα 13 «μυστικά μέρη της Ευρώπης» για όσους επιθυμούν να περάσουν τις διακοπές τους σε έναν προορισμό που δεν βουλιάζει από τους τουρίστες. «Σίγουρα, θα μπορούσατε να "ψηθείτε" στις παραλίες ενός ελληνικού νησιού, αλλά το καυτό καλοκαίρι μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε χώρο για την πετσέτα σας. Αντ' αυτού, κατευθυνθείτε προς την πιο δροσερή χερσόνησο του Πηλίου», γράφει το Lonely Planet.

