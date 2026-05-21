Κατερίνη: Η πόλη που ενώνει τον Όλυμπο με τη θάλασσα

Ανάμεσα στον μυθικό Όλυμπο και τη θάλασσα, η Κατερίνη και η περιοχή γύρω της αποτελούν προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου

Εκεί που οι μύθοι συναντούν την καταπράσινη φύση και εκεί που η θάλασσα απλώνεται στη σκιά του βουνού, η Κατερίνη είναι μια ξεχωριστή πόλη με πλούσια ιστορία που προσφέρει πολλές εμπειρίες στον ταξιδιώτη. Χτισμένη στη σκιά του Ολύμπου, η πρωτεύουσα της Πιερίας βρίσκεται σε προνομιακή θέση δίπλα στον Θερμαϊκό κόλπο, συνδυάζοντας την άνεση και τη ζωντάνια της πόλης με την εγγύτητα σε πανέμορφες παραλίες, σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και γραφικά χωριά. Είτε την επισκεφθείτε για χαλάρωση είτε για εξερεύνηση, η Κατερίνη και η γύρω περιοχή έχουν πολλά να σας προσφέρουν.

Η Κατερίνη στη σκιά του Ολύμπου

Στη σκιά του Ολύμπου, η Κατερίνη είναι μια σύγχρονη πόλη με πλατείες, σιντριβάνια και πεζοδρόμους με καταστήματα. Η πλατεία Ελευθερίας αποτελεί σημείο αναφοράς, με καφέ και καταστήματα που γεμίζουν από κόσμο όλες τις ώρες της ημέρας. Αποτελεί την κεντρική πλατεία της πόλης, όπου δεσπόζει το άγαλμα της Ελευθερίας, μιας γυναικείας φιγούρας με αέρινο φόρεμα και υψωμένα χέρια, που φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Ευθύμιο Καλεβρά. Δίπλα στην πλατεία θα δείτε και τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Θείας Αναλήψεως, που χτίστηκε το 1858.

