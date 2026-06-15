Το υποτιμημένο νησί της Ιταλίας με τα τιρκουάζ νερά και τις εντυπωσιακές σπηλιές

Ξεχάστε το Κάπρι! Αυτό το νησί είναι το κρυμμένο διαμάντι της Ιταλίας για διακοπές μακριά από τα τουριστικά πλήθη

Ανάμεσα στη Ρώμη και τη Νάπολη, στην καρδιά της Τυρρηνικής θάλασσας, βρίσκεται η μαγευτική Πόντσα (Ponza), ένα νησί ανέγγιχτο από τον μαζικό τουρισμό. Με μικρά ψαροχώρια, ηφαιστειακά τοπία, χρωματιστά σπίτια και ακτές που εναλλάσσονται ανάμεσα σε απόκρημνους βράχους και τιρκουάζ νερά, η Ponza είναι ένας προορισμός που συνδυάζει απλότητα και άγρια φυσική ομορφιά.

Παρά την παρουσία εντυπωσιακών γιοτ στο λιμάνι, η ατμόσφαιρα παραμένει αυθεντική. Εδώ ο χρόνος κυλά αργά, με επίκεντρο τη θάλασσα, το φαγητό και τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα. Κι ενώ παραμένει άγνωστη στους Ευρωπαίους, η Ponza αποτελεί έναν αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό για τους κατοίκους της Ρώμης και της Νάπολης.

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