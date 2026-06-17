10 παραλίες ιδανικές για οικογένειες σε 10 νησιά των Κυκλάδων

Προστατευμένοι κόλποι, χρυσή άμμος, ρηχά νερά και beach bars. Σε αυτές τις παραλίες των Κυκλάδων θα περάσετε την ημέρα σας οικογενειακά

Στις Κυκλάδες συναντάμε μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες της Ελλάδας, με τιρκουάζ νερά, απέραντες λευκές αμμουδιές και μαγευτικά τοπία. Ωστόσο, παρά την παραδεισένια εμφάνιση, πολλές από αυτές δεν έχουν εύκολη πρόσβαση, έχουν βαθιά νερά και σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλες για οικογένειες με παιδιά. Για εσάς που αναζητάτε τις πιο οικογενειακές παραλίες για να επισκεφτείτε στις διακοπές σας, συγκεντρώσαμε και σας προτείνουμε 10 μαγευτικές, απάνεμες και με ρηχά νερά παραλίες σε 10 δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων, ιδανικές για κολύμπι και παιχνίδι με μεγάλα και μικρά παιδιά.

Οτζιάς, Κέα

Η Κέα είναι το πιο κοντινό κυκλαδονήσι στην Αττική (μόλις μια ώρα με το πλοίο από το Λαύριο) και ένα από τα πιο ήρεμα για καλοκαιρινές διακοπές. Ο μεγάλος κόλπος του Οτζιά προσφέρει προστασία από τους ανέμους και ασφαλή νερά για τα παιδιά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραλία της Κέας, που σε μεγάλο τμήμα της θα βρείτε αρμυρίκια, ομπρέλες του Δήμου αλλά και ξαπλώστρες από τα καφέ. Το τοπίο με τους λόφους ολόγυρα είναι μαγευτικό, τα νερά είναι δροσερά και ρηχά. Είναι μία τις πιο δημοφιλείς απάνεμες παραλίες, καθώς διαθέτει και επιλογές διαμονής, παιδική χαρά και ταβερνάκια για μετά το μπάνιο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr