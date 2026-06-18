Το «Γαλάζιο Παράθυρο» στον Κορινθιακό που λίγοι γνωρίζουν

Δεν πρόκειται απλώς για μια κρυφή παραλία-σπηλιά, αλλά για ένα πραγματικά εντυπωσιακό τοπίο στην Κορινθία, μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Στα απόκρημνα βράχια του Κορινθιακού κόλπου, απέναντι από τις Αλκυονίδες Νήσους, κρύβεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ανέγγιχτα και λιγότερο γνωστά τοπία της Κορινθίας. Η «Σπηλιά της Φώκιας», όπως είναι γνωστή στους ντόπιους, αποτελεί ένα παράθυρο στο γαλάζιο του Κορινθιακού.

Δεν πρόκειται απλώς για μια κρυφή παραλία-σπηλιά, αλλά για ένα πραγματικά εντυπωσιακό τοπίο, μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα και 35 λεπτά από το Λουτράκι. Η σπηλιά είναι στην ουσία μια φυσική αψίδα μέσα στα βράχια, όπου τα τιρκουάζ νερά συναντούν το άγριο τοπίο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr