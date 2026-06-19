Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις και την επίσκεψή σας στην πρωτεύουσα της Δανίας

Από τις πιο γοητευτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, η Κοπεγχάγη είναι γνωστή για την ποδηλατική κουλτούρα της, τη γαστρονομική σκηνή της και την υψηλή ποιότητα ζωής που προσφέρει. Πριν οργανώσετε το ταξίδι σας στην πρωτεύουσα της Δανίας, αξίζει να σημειώσετε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες που θα κάνουν τη διαμονή σας πιο εύκολη και ευχάριστη. Από την καλύτερη περίοδο για να την επισκεφθείτε και τις μετακινήσεις στην πόλη μέχρι το κόστος ζωής και τις τοπικές συνήθειες, συγκεντρώσαμε 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν ταξιδέψετε στην Κοπεγχάγη.

Η καλύτερη περίοδος για να την επισκεφτείτε



Η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείτε την Κοπεγχάγη είναι το καλοκαίρι. Επειδή η πόλη έχει αρκετά συννεφιασμένο και βροχερό καιρό, η ιδανική περίοδος για να βρεθείτε εκεί είναι από τον Μάιο ως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες για ηλιόλουστες μέρες και καλές καιρικές συνθήκες. Αν θέλετε να αποφύγετε την πολυκοσμία, προτιμήστε τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ακόμα μια καλή περιόδος για να κάνετε αυτό το ταξίδι είναι τον Δεκέμβριο, με την πόλη να είναι εντυπωσιακά στολισμένη με φωτάκια. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές, τα παγοδρόμια και οι γιορτινές λιχουδιές συμπληρώνουν το σκηνικό.

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