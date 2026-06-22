Booking.com: Οι ταξιδιώτες του 2026 στρέφονται σε πιο προσωπικές εμπειρίες

Πιο προσωποποιημένες επιλογές από ποτέ αναζητούν οι ταξιδιώτες αναζητούν, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Booking.com, που βασίστηκε σε απαντήσεις περισσότερων από 32.800 ταξιδιωτών σε 34 χώρες

Το 2026 χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία, νέες ταξιδιωτικές συμπεριφορές και αυξημένη ανάγκη για ουσιαστικές εμπειρίες. Η διάθεση για ταξίδια παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με το 75% των ταξιδιωτών να δηλώνει αισιόδοξο για τα επόμενα ταξίδια του. Η φύση, η χαλάρωση και η εξερεύνηση συνεχίζουν να αποτελούν βασικά κίνητρα, ενώ ολοένα και περισσότεροι αντιμετωπίζουν το ταξίδι ως επένδυση στην προσωπική ευεξία και στις εμπειρίες ζωής.

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