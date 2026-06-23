5 νησιά των Κυκλάδων στα οποία δεν χρειάζεστε αυτοκίνητο

Διακοπές σε μικρά και μαγευτικά κυκλαδονήσια όπου το αυτοκίνητο δεν είναι απαραίτητο. Αυτά τα νησιά τα ανακαλύπτει κανείς καλύτερα με τα πόδια

Είστε σε αναζήτηση καλοκαιρινών διακοπών, ψάχνοντας χρυσές αμμουδιές και γραφικούς οικισμούς σε ένα μικρό νησί όπου μπορείτε να πάτε σχεδόν παντού με τα πόδια; Για εσάς που θέλετε να απολαύσετε τις διακοπές σας χωρίς αυτοκίνητο, φτιάξαμε μια λίστα με μερικά πανέμορφα νησιά των Κυκλάδων που αξίζει να μπουν στη λίστα σας. Σε αυτά τα νησιά δεν υπάρχει καμία ανάγκη για πρόγραμμα. Κατεβάζεις ρυθμούς και απολαμβάνεις την απλότητα, την ανεμελιά και την υπέροχη αίσθηση του να μη κάνεις τίποτα.

Σίκινος

Ανάμεσα σε Φολέγανδρο και Ίο, η Σίκινος καλοσωρίζει τους επισκέπτες έχοντας για όπλο την αυθεντικότητά της. Εδώ, ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει και η ζωή κυλάει με αργούς ρυθμούς. Με αποστάσεις που μπορείς να περπατήσεις, η Σίκινος είναι μία από τις top επιλογές όσων θέλουν να κάνουν διακοπές χωρίς αυτοκίνητο. Το νησί έχει τρεις οικισμούς, την Αλοπρόνοια, το Χωριό και το Κάστρο, όλοι γραφικοί και με κρυμμένους θησαυρούς. Στην πρώτη, που αποτελεί το μικρό λιμάνι της Σικίνου, μπορείτε να κολυμπήσετε στη μεγαλύτερη παραλία του νησιού, το Λιβάδι, να απολαύσετε τοπικούς μεζέδες σε ταβερνάκια δίπλα στη θάλασσα ή να πάρετε κάποιο από τα καΐκια με τελικό προορισμό τις απομακρυσμένες παραλίες.

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