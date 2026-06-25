Τα πιο γαλήνια ελληνικά νησιά που αξίζει να επισκεφτείς, σύμφωνα με τους Times

Μακριά από τον συνωστισμό των δημοφιλών προορισμών, αυτά τα νησιά προσφέρουν την πιο αυθεντική πλευρά του ελληνικού καλοκαιριού

Σε μια εποχή όπου οι δημοφιλείς νησιωτικοί προορισμοί δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν εναλλακτικές επιλογές που συνδυάζουν την ηρεμία με την φυσική ομορφιά. Στο πλαίσιο αυτό, οι Times ξεχώρισαν 17 ελληνικά νησιά που αποτελούν ιδανικές επιλογές για όσους επιθυμούν ήσυχες διακοπές μακριά από τα πλήθη.

Άλλωστε, από τα περίπου 6.000 νησιά και νησίδες της Ελλάδας, μόλις 227 είναι κατοικημένα, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό συγκαταλέγεται στους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Αυτό αφήνει χώρο για δεκάδες κρυμμένα διαμάντια που εξακολουθούν να διατηρούν αναλλοίωτο τον αυθεντικό τους χαρακτήρα.

Τα top 5 νησιά που ξεχωρίζουν για τη γαλήνη τους:

Αίγινα

Σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από τον Πειραιά, η Αίγινα αποτελεί μία από τις πιο εύκολες και αγαπημένες νησιωτικές αποδράσεις. Το νησί συνδυάζει όμορφες παραλίες, φιλόξενη ατμόσφαιρα, εξαιρετικές ταβέρνες και αυθεντικό χαρακτήρα, διατηρώντας παράλληλα έναν ήρεμο ρυθμό ζωής που κερδίζει κάθε επισκέπτη.

Αστυπάλαια

Με το χαρακτηριστικό της σχήμα που θυμίζει πεταλούδα, η Αστυπάλαια αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς των Δωδεκανήσων. Το ενετικό κάστρο της Χώρας, οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι και οι παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά συνθέτουν ένα σκηνικό που συνδυάζει αρμονικά τον πολιτισμό με τη φυσική ομορφιά.

Ανάφη

Στην Ανάφη ο χρόνος μοιάζει να κυλά πιο αργά. Παρότι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Σαντορίνη, δίνει την αίσθηση ενός εντελώς διαφορετικού κόσμου. Με μοναδικό οικισμό τη γραφική Χώρα και παραλίες που παραμένουν ήσυχες ακόμη και στην καρδιά του καλοκαιριού, το μικρό κυκλαδίτικο νησί αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν πραγματική χαλάρωση.

Λειψοί

Σύμφωνα με τη μυθολογία, εδώ η Καλυψώ μάγεψε τον Οδυσσέα. Σήμερα, τους επισκέπτες μαγεύουν οι ειδυλλιακές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά και η αίσθηση ηρεμίας που κυριαρχεί σε κάθε γωνία του νησιού.

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Άνδρος

Παρότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, η Άνδρος έχει καταφέρει να διατηρήσει τον ήρεμο και αυθεντικό χαρακτήρα της. Το νησί ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα κυκλαδίτικα νησιά χάρη στα καταπράσινα τοπία, τις εντυπωσιακές παραλίες και την αρχοντική, κοσμοπολίτικη Χώρα του.

Η λίστα των 17 ελληνικών νησιών που προτείνουν οι Times:

1. Αίγινα

2. Αστυπάλαια

3. Ανάφη

4. Λειψοί

5. Άνδρος

6. Φολέγανδρος

7. Νίσυρος

8. Σύρος

9. Μεγανήσι

10. Αλόννησος

11. Αγκίστρι

12. Μήλος

13. Πάτμος

14. Κύθηρα

15. Καστελλόριζο

16. Σέριφος

17. Σίφνος