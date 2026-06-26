Μασσαλία: Μια πόλη με ξεχωριστή γοητεία

Πολύχρωμη και αυθεντικά μεσογειακή, η Μασσαλία, μία από τις πιο ιστορικές πόλεις της Γαλλίας, είναι ιδανική για εξερεύνηση όλες τις εποχές

Η Μασσαλία είναι η σημαντικότερη πόλη-λιμάνι της Γαλλίας και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, μετά το Παρίσι. Αυτή η ξεχωριστή πόλη του γαλλικού Νότου, στην περιοχή της Προβηγκίας, κουβαλά μια τεράστια ιστορία. Πολλοί την αποκαλούν «η ελληνική πόλη της Γαλλίας» γιατί ιδρύθηκε από Έλληνες Φωκαείς περί το 600 π.Χ. Η στρατηγική θέση της Μασσαλίας στη Μεσόγειο μετέτρεψε την πόλη σε ένα χωνευτήρι λαών και πολιτισμών.

Το πρώην «αμαρτωλό» λιμάνι ζει σήμερα μια δεύτερη νεότητα. Η πόλη κυριολεκτικά μεταμορφώθηκε χάρη στα έργα ανάπλασης διάσημων αρχιτεκτόνων και μπήκε δυναμικά στον τουριστικό χάρτη της Γαλλίας και της Ευρώπης μετά το 2013 και την ανάδειξή της σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ηλιόλουστη (με μέσο όρο 300 ημέρες ηλιοφάνειας), πολύχρωμη και αυθεντικά μεσογειακή, η Μασσαλία είναι ένας προορισμός για όλες τις εποχές.

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