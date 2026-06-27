Ο επίγειος παράδεισος στην νότια Κρήτη ακούει στο όνομα "Πρέβελη"

Γνωστή και ως Λίμνη Πρέβελη ή Φοίνικας, η παραλία της Πρέβελης, περίπου 35 χλμ. νότια της πόλης του Ρεθύμνου, μοιάζει με μικρό κομμάτι παραδείσου.

Παράδεισος για όσους αναζητούν την απόλυτη χαλάρωση σε επαφή με τη φύση, η Nότια Κρήτη διαθέτει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές και εξωτικές παραλίες της Ελλάδας. Μία από τις πιο ιδαίτερες παραλίες της νότιας Κρήτης βρίσκεται στην περιοχή Πρέβελη, περίπου 35 χλμ. νότια της πόλης του Ρεθύμνου.

Στην έξοδο του Κουρταλιώτικου φαραγγιού, εκεί που καταλήγει ο Μέγας Ποταμός, η παραλία Πρέβελη (γνωστή κι ως Λίμνη Πρέβελη ή Φοίνικας) είναι ένας αληθινός παράδεισος. Καθώς εκβάλλει το ποτάμι στην παραλία δημιουργεί μια μικρή λίμνη, ενώ οι ενδημικοί φοίνικες του Θεόφραστου απογειώνουν το τοπίο.

Το μεγαλύτερο μέρος του πανέμορφου φοινικοδάσους κάηκε το 2010, αλλά ευτυχώς επανήλθε σε μεγάλο βαθμό μέσα σε λίγο καιρό. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο φοινικόδασος της Κρήτης, μετά από το φοινικόδασος στο Βάι.

Η παραλία της Πρέβελης έχει ξανθή άμμο και βοτσαλωτό βυθό, ενώ ένας εντυπωσιακός βράχος σε σχήμα καρδιάς, η «πέτρα των ερωτευμένων» σύμφωνα με τους ντόπιους, που αναδύεται από τη θάλασσα θα σας τραβήξει την προσοχή. Εξαιτίας αυτού του εξωτικού σκηνικού, η παραλία ήταν αγαπημένος προορισμός των χίπις τη δεκαετία του ‘70, οι οποίοι την επέλεγαν για διαλογισμό.

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