Το μυστικό χωριό της Χαλκιδικής που κάθε καλοκαίρι γίνεται θερινό σινεμά

Το φεστιβάλ που σύστησε ένα πανέμορφο χωριό της Χαλκιδικής σε χιλιάδες ταξιδιώτες

Ο Παρθενώνας στη Σιθωνία, χτισμένος στις πλαγιές του Ίταμου, με πέτρινα σπίτια, λιγοστά σοκάκια και θέα που φτάνει μέχρι τον Τορωναίο Κόλπο, ο ιστορικός οικισμός της Χαλκιδικής έχει καταφέρει τα τελευταία δέκα χρόνια να συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο ιδιαίτερες καλοκαιρινές κινηματογραφικές εμπειρίες της Ελλάδας: το Parthenώn Film Festival.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων του φεστιβάλ, η Μάγδα Βλάχου, μία από τους ανθρώπους που το διοργανώνουν, μας ξεναγεί όχι μόνο στο φεστιβάλ αλλά και στο ίδιο το χωριό. Για κάποιον που δεν έχει βρεθεί ποτέ στον Παρθενώνα, η Μάγδα Βλάχου περιγράφει τη στιγμή που συμπυκνώνει όλη τη μαγεία του φεστιβάλ:

«Η στιγμή που σβήνουν τα φώτα κι ανάβει ο προβολέας. Όλοι γινόμαστε ένα κάτω από τη βελανιδιά, καθόμαστε δίπλα δίπλα και απολαμβάνουμε τη μαγεία της στιγμής. Το τυχαίο άγγιγμα στο χέρι, η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ποπ κορν, ο θόρυβος από το άνοιγμα του αναψυκτικού ή της μπίρας, το σύρσιμο της πλαστικής καρέκλας στην πέτρινη πλατεία συνθέτουν ένα σκηνικό αληθινό και μαγικό ταυτόχρονα. Είναι μια στιγμή σχεδόν μυσταγωγική. Δεν είναι τυχαίο που εκείνη την στιγμή αντικρίζουμε μόνο χαρούμενα πρόσωπα».

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