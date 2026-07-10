Χαλαρό weekend δίπλα στο κύμα ή οι πρώτες σου μεγάλες διακοπές: Με την Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed μπήκες και έφτασες!

Μια σύντομη απόδραση ή οι καλοκαιρινές διακοπές που ονειρευόσουν;

Το καλοκαίρι είναι πια εδώ — με τον ήλιο να καίει, τη θάλασσα να σε καλεί και τη σκέψη να ταξιδεύει ήδη… σε νησιά. Η διάθεση για διακοπές γίνεται καθημερινά πιο έντονη, και τα νησιά του Σαρωνικού είναι η ιδανική επιλογή: τόσο κοντά, κι όμως τόσο μαγικά μακριά από την πόλη.

Με την Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed, το ταξίδι γίνεται κομμάτι της καλοκαιρινής εμπειρίας: Γρήγορα, άνετα και με στυλ. Είτε οργανώνεις μια αυθόρμητη μονοήμερη βουτιά, ένα χαλαρό weekend δίπλα στο κύμα ή τις πρώτες μεγάλες διακοπές του καλοκαιριού, φτάνεις στον προορισμό σου πριν καν προλάβεις να πεις… «πάμε θάλασσα!».

Με περισσότερες από 15 αναχωρήσεις καθημερινά, ταξιδεύεις πατ κιούτ από τον Πειραιά προς Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες, Ερμιόνη και Πόρτο Χέλι. Διαλέγεις την ώρα που σου ταιριάζει και σε λίγες μόνο ώρες βρίσκεσαι εκεί που το γαλάζιο συναντά τον ήλιο και ο χρόνος κυλά αλλιώς.

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hellenicseaways.gr και έφυγες!

Hellenic Seaways. Μπήκες… έφτασες!

Offers & Benefits

Με τόσες προσφορές από την Hellenic Seasways… θα ταξιδέψουμε όλοι στα νησιά του Σαρωνικού!



• Έως 50% έκπτωση επιστροφής

• 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές & παιδιά

• 50% με το πρόγραμμα Magenta Moments της Cosmote (εξαιρείται η Αίγινα και το Αγκρίστρι)

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@sea: ένα διαδραστικό portal εν πλω

Το διαδραστικό, πολυχρηστικό portal @sea με ελεύθερη πρόσβαση, σχεδιασμένο για να μετατρέπει το ταξίδι με τα πλοία μας σε μια πραγματικά ευχάριστη και ολοκληρωμένη εμπειρία. Επισκέψου το και μάθε χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σου, άκουσε podcast και μουσική, βρες παιχνίδια για να ψυχαγωγηθούν τα μικρά παιδιά, εκμεταλλεύσου τον χρόνο σου όσο ταξιδεύεις και κλείσε δραστηριότητες στο νησί, και πολλά άλλα!