Τρία εξωτικά νησιά της Ισπανίας που θα σας μείνουν αξέχαστα

Τρία πανέμορφα νησιά για χαλαρωτικές διακοπές στην Ισπανία και πάρτε ιδέες για το επόμενο ταξίδι σας

Η Ισπανία έχει ορισμένα από τα πιο εξωτικά νησιά στην Ευρώπη. Πέρα από την Ίμπιζα, τη Μαγιόρκα και την Τενερίφη, που είναι οι διασημότεροι προορισμοί, υπάρχουν αρκετά νησιά «διαµάντια» που προσελκύουν όσους αναζητούν χαλαρωτικές διακοπές με αυθεντικό χαρακτήρα και περισσότερη ηρεμία. Τρία τέτοια ισπανικά νησιά σας παρουσιάζουμε παρακάτω για να βάλετε στην ταξιδιωτική λίστα σας.

Μινόρκα

H Μινόρκα ή Μενόρκα επισκιάζεται από τους διάσημους γείτονές της, την Ίμπιζα και τη Μαγιόρκα. Όσοι όμως επισκέπτονται αυτό το μικρό νησί των Βαλεαρίδων Νήσων μαγεύονται από τους χαλαρούς ρυθμούς, το απέραντο γαλάζιο και τα κρυστάλλινα νερά του. Το Μαό, η πρωτεύουσα της Μινόρκα, είναι χτισμένη στην κορυφή εντυπωσιακών βράχων έχοντας θέα το λιμάνι του νησιού. Η πόλη είναι γεμάτη παλιά αρχοντικά, τα οποία χτίστηκαν όταν το νησί βρισκόταν υπό βρετανική κατοχή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr