Κολώνα: Βουτιά στην εντυπωσιακή διπλή παραλία της Κύθνου

Το κολύμπι στην Κολώνα είναι must αν επισκεφθείτε την Κύθνο. Είναι η πιο διάσημη παραλία του νησιού και μία από τις ωραιότερες των Κυκλάδων.

Χρειάζεστε μόλις δύο ώρες από το Λαύριο και τρεις ώρες από το λιμάνι του Πειραιά για να βρεθείτε στην Κύθνο, ένα νησί που θα σας γοητεύσει με την απλότητα και την αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά του. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ερωτεύτειτε αυτό το κυκλαδονήσι. Ένας από αυτούς είναι οι αμέτρητες παραλίες του, οι οποίες είναι κυρίως αμμουδερές και στην πλειοψηφία τους ανοργάνωτες.

Η πιο διάσημη παραλία του νησιού - και μία από τις ωραιότερες των Κυκλάδων - είναι η Κολώνα. Η πολυφωτογραφημένη παραλία βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, βόρεια του λιμανιού του Μέριχα και η πρόσβαση μετά την Απόκρουση γίνεται μέσω ενός σχετικά δύσβατου χωματόδρομου, όμως η ομορφιά της παραλίας θα σας αποζημιώσει.

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