Σύρος: Οδηγός για τις εντυπωσιακές παραλίες του νησιού με τα κρυστάλλινα νερά

Απάνεμες με κρυστάλλινα νερά, ρηχές με αμμουδιές και χαλίκια, οι παραλίες της Σύρου είναι ιδανικές για μικρούς και μεγάλους.

Η Σύρος, η αρχόντισσα των Κυκλάδων, δεν φημίζεται μόνο για την κομψή Ερμούπολη και την πολιτιστική της κληρονομιά, αλλά και για τις παραλίες της, που συνδυάζουν χρυσή άμμο, κρυστάλλινα νερά και ένα χαλαρό νησιώτικο σκηνικό. Από οργανωμένες ακτές με beach bars μέχρι μικρούς κολπίσκους που μοιάζουν ανέγγιχτοι από τον μαζικό τουρισμό, το νησί προσφέρει επιλογές για όλα τα γούστα. Οικογένειες, ζευγάρια και ταξιδιώτες που αναζητούν απομόνωση, όλοι θα βρουν την αγαπημένη τους παραλία στη Σύρο. Παρακάτω ετοιμάσαμε έναν οδηγό για τις παραλίες του νησιού που αζίζει επισκεφτείτε στις διακοπές σας.

Αστέρια

Η παραλία Αστέρια στην Ερμούπολη (γνωστή και ως παραλία του Αγίου Νικολάου) δεν είναι η κλασική αμμουδιά, αλλά μια κοσμοπολίτικη βραχώδης εξέδρα με υπέροχη θέα στα νεοκλασικά κτίρια της πόλης. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ιστορική συνοικία Βαπόρια και διαθέτει ξαπλώστρες και σκαλοπάτια που οδηγούν κατευθείαν στη θάλασσα. Η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν το μπάνιο τους με μια βόλτα στο κέντρο της Ερμούπολης, χωρίς να χρειαστεί να φύγουν μακριά από την πόλη.

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