Σχεδιάζεις bachelor party; Τα ελληνικά νησιά που αποτελούν τους ιδανικούς προορισμούς

Σε ένα bachelor party εκτός από την καλή παρέα αξίζει και ο προορισμός. Θέα στο απέραντο γαλάζιο, ποτά δίπλα στο κύμα και ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Όλα αυτά κι άλλα πολλά θα βρείτε στα παρακάτω νησιά που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας.

Ένα bachelor ή bachelorette σηματοδοτεί το τελευταίο ταξίδι πριν τον γάμο με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Αξίζει να οργανωθεί και να γιορταστεί ανάλογα με τη διάθεση της παρέας ώστε να μείνει σε όλους αξέχαστο. Ιδανικό σκηνικό για ένα bachelor weekend προσφέρουν τα ελληνικά νησιά, όπου η χαλάρωση συνδυάζεται με τη νυχτερινή ζωή και η ανεμελιά με τα beach parties.

Είτε πρόκειται για ένα μόνο Σαββατοκύριακο είτε για περισσότερες μέρες, υπάρχουν αρκετά νησιά που θα κάνουν αυτό το ταξίδι μοναδικό. Αυτές είναι οι δικές μας επιλογές.

Σπέτσες

Οι αρχοντικές Σπέτσες είναι πάντα μια καλή επιλογή, ειδικά για τους Αθηναίους. Τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού το νησί γεμίζει με παρέες αγοριών και κοριτσιών που αγαπούν τις βόλτες και τη διασκέδαση. Άλλωστε οι Σπέτσες είναι πολύ κοντά στην πρωτεύουσα, αφού χρειάζονται περίπου δύο ώρες από το λιμάνι του Πειραιά με το καράβι ή περίπου τρεις με το αυτοκίνητο. Εκεί μπορείτε να νοικιάσετε ποδήλατα για τις μετακινήσεις σας και να κάνετε βόλτες από το νέο προς το παλιό λιμάνι. Στη Ντάπια, στην παραλία του Αγίου Μάμα και στην πλατεία, θα φάτε το πρωινό ή το μεσημεριανό σας, ενώ υπάρχουν και bars ολόγυρα για να βγείτε το βράδυ.

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