5 μικρά νησιά στο Ιόνιο για ήρεμες διακοπές

Στο Ιόνιο υπάρχουν νησάκια «διαμάντια» με ανέγγιχτες παραλίες και γαλήνια τοπία, για όσους αναζητούν την απόλυτη χαλάρωση. Ιδού πέντε μικρά και άγνωστα σε πολλούς νησιά όπου μπορείτε να απολαύσετε ήρεμες διακοπές ακόμα και τον Αύγουστο

Κοντά στα διάσημα νησιά του, το Ιόνιο κρύβει μικρούς παραδείσους, όπου ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει και η ζωή κυλάει με αργούς ρυθμούς. Μια υπέροχη φύση, ανέγγιχτες παραλίες που προσφέρουν χαλάρωση και ηρεμία ακόμα και τον Αύγουστο, θαλάσσια σπήλαια, παλιοί οικισμοί και γραφικά μονοπάτια μέσα στους ελαιώνες περιμένουν τους επισκέπτες που αναζητούν το αυθεντικό και το ξεχωριστό στις διακοπές τους.

Αν έχετε βαρεθεί τα κλασικά και πολυδιαφημισμένα και το μόνο που αναζητάτε για το φετινό καλοκαίρι είναι το τρίπτυχο ήλιος - θάλασσα - ηρεμία, τότε αξίζει να ανακαλύψετε αυτά τα πέντε νησάκια του Ιονίου που υπόσχονται απολαυστικές διακοπές μακριά από την πολυκοσμία.

Κάλαμος

Ο Κάλαμος είναι ένα μικρό νησί που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Λευκάδας και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το χωριό Μύτικας της Αιτωλοακαρνανίας, απ΄ όπου γίνεται και η προσέγγισή του. Το νησί είναι κυρίως ορεινό (η κορυφή του βουνού που δεσπόζει στο νησί φτάνει τα 745 μ.) και διαθέτει ξεχωριστή φύση, ατμόσφαιρα άλλης εποχής και μικρές παραλίες με λευκά βότσαλα και διάφανα γαλαζοπράσινα νερά. Η μυρωδιά του πεύκου και της αλμύρας είναι παντού στην ατμόσφαιρα. Κάντε μια βόλτα στα στενά σοκάκια και πιάστε κουβέντα με τους ντόπιους για τη ζωή στο νησί. Αξίζει να περπατήσετε μέχρι την Επισκοπή μέσα από ένα ανέγγιχτο τοπίο. Με ποδήλατο μπορείτε να επισκεφτείτε το νότιο άκρο του νησιού, τον εγκαταλελειμμένο οικισμό στο Κεφάλι. Εκεί θα δείτε ερειπωμένα σπίτια, παλιά ελαιοτριβεία, πέτρινα αλώνια και μισογκρεμισμένους ανεμόμυλους που στέκουν ακόμα, σαν ο χρόνος να σταμάτησε ξαφνικά.

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