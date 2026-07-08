Ανατολικό Πήλιο: 8 μαγευτικές παραλίες για βουτιές στο Αιγαίο

Βουνό και θάλασσα δεν συνδυάζονται πουθενά καλύτερα απ' ότι στο Ανατολικό Πήλιο, πάνω από το Αιγαίο. Εδώ μπορείς να ανακαλύψεις τη μαγεία της πηλιορείτικης φύσης και να βουτήξεις σε μερικές από τις ωραιότερες παραλίες της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Το Πήλιο είναι από τους προορισμούς εκείνους που μπορείς να τους χαρείς όλες τις εποχές του χρόνου. Όσοι γοητεύτηκαν σε κάποια χειμερινή επίσκεψή τους στο βουνό των Κενταύρων, σίγουρα θα επιστρέψουν για να γνωρίσουν και τη θαλασσινή πλευρά του.

Χρυσές αμμουδιές, διάφανα νερά και το πράσινο του δάσους να βουτά ως το κύμα. Αυτές είναι οι εικόνες που αντικρίζει κανείς κατηφορίζοντας από τις πλαγιές του ανατολικού Πηλίου προς τις μικρές και μεγάλες παραλίες στην πλευρά του Αιγαίου. Εδώ είναι 8 μαγευτικές παραλίες που αποδεικνύουν ότι το Πήλιο είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός παράδεισος.

Ανατολικό Πήλιο: Παραλίες - όνειρο στο Αιγαίο

Το Χορευτό είναι μία απέραντη παραλία με άμμο στο ανατολικό Πήλιο. Η ακτή είναι οργανωμένη με ομπρέλες και ξαπλώστρες - αλλά και με πολύ χώρο για να απλώσετε την πετσέτα σας -, ενώ στον οικισμό θα βρείτε πολλές ταβέρνες και καφέ. Η πρόσβαση είναι εύκολη με αυτοκίνητο από τη Ζαγορά, η οποία απέχει 7,5 χλμ. από το Χορευτό. Από εδώ, μπορείτε να επισκεφθείτε με τα πόδια μια ακόμα πανέμορφη παραλία που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, την Παρίσαινα, ενώ αν έχετε σκάφος αξίζει να δείτε τις τεράστιες θαλάσσιες σπηλιές στην περιοχή της Παλιάς Μιτζέλας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr