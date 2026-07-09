Τρία ελληνικά νησιά στα 25 κορυφαία του κόσμου για το 2026

Οι αναγνώστες του διάσημου ταξιδιωτικού περιοδικού Travel + Leisure ψήφισαν τα καλύτερα νησιά στον κόσμο για το 2026. Τρία ελληνικά νησιά κατάφεραν να μπουν στη λίστα.

Το αμερικανικό ταξιδιωτικό περιοδικό Travel+Leisure μόλις δημοσίευσε τις λίστες του με τα καλύτερα του 2026 (World’s Best Awards). Περισσότεροι από 200.000 ταξιδιώτες και αναγνώστες του περιοδικού συμμετείχαν στη φετινή έρευνα και ψήφισαν, μεταξύ άλλων, τα αγαπημένα τους νησιά στον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τους τις δραστηριότητες, τα αξιοθέατα, τη φυσική ομορφιά, τις παραλίες, το φαγητό και τη φιλοξενία των ντόπιων.

Η Ελλάδα έχει για ακόμη μία χρονιά δυναμική παρουσία στα World’s Best Awards του Travel+Leisure. Αυτά είναι τα τρία ελληνικά νησιά που έλαβαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία και μπήκαν στη λίστα με τα 25 καλύτερα του κόσμου.

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