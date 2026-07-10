Το Wabi-Sabi και άλλες ιαπωνικές λέξεις που δίνουν απαντήσεις στα αδιέξοδα του δυτικού κόσμου
JTeam
10 Ιουλίου 2026
Στις σελίδες ενός ιαπωνικού βιβλίου που διάβαζα τις προάλλες, μιλούσε για την ομορφιά που μπορεί να κρύβει η ατέλεια, σε ένα κόσμο που η τελειότητα αποτελεί το μοναδικό αποδεκτό πρότυπο. Ειδικά στο Δυτικό κόσμο που η ευτυχία μετριέται με όρους παραγωγικότητας και τα πάντα στη ζωή πρέπει να κινούνται σε συγκεκριμένα πρότυπα, είναι λυτρωτικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Η δυτική σκέψη ίσως αρχίσει να θεωρείται κάπως ξεπερασμένη οπότε πολλοί στρέφουν το βλέμμα προς την Ανατολή και τη φιλοσοφία της.
Όπως υπάρχει η τοξική θετικότητα έτσι υπάρχουν και οι τοξικές προσδοκίες, οι οποίες προβάλλονται στα social media και μας βάζουν σε διαδικασία σύγκρισης η οποία με τη σειρά της δημιουργεί αυτή τη θλίψη για όλα όσα δε μπορούμε να κατακτήσουμε επειδή απλά δεν είναι ρεαλιστικά για όλους.
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