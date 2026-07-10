Οι καλύτερες παραλίες στον Πόρο

Καταπράσινος, γραφικός και ειδυλλιακός, ο Πόρος προσφέρει παραλίες για κάθε γούστο

Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα, ο Πόρος αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς του Αργοσαρωνικού. Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι τα πευκοδάση που φτάνουν σχεδόν μέχρι το κύμα, χαρίζοντας φυσική σκιά και μια αίσθηση δροσιάς ακόμη και τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Οι περισσότερες παραλίες του Πόρου βρίσκονται στη νότια πλευρά του και μοιάζουν με σκηνικό βγαλμένο από καρτ ποστάλ. Στο νησί συναντάμε από οργανωμένες ακτές με beach bars και θαλάσσια σπορ μέχρι μικρούς, ήσυχους όρμους για όσους αναζητούν ηρεμία. Είτε ταξιδεύετε με φίλους είτε με την οικογένεια, οι παραλίες του Πόρου υπόσχονται στιγμές ξεγνοιασιάς και αμέτρητες βουτιές σε κρυστάλλινα νερά.

Ασκέλι

Η πιο δημοφιλής και πολυσύχναστη παραλία του Πόρου είναι το Ασκέλι, με θέα στην Πελοπόννησο. Απέχει μόλις λίγα λεπτά από την πόλη με αυτοκίνητο και διαθέτει τα πάντα, από beach bars μέχρι ταβέρνες για φαγητό. Η κατάφυτη παρααλία έχει άμμο και ψιλό βότσαλο, αλλά και πεντακάθαρα και ρηχά νερά που την καθιστούν ιδανική για οικογένειες με παιδιά. Πίσω της εκτείνεται ο οικισμός της Κυανής Ακτής, με αρκετές επιλογές για διαμονή.

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