Οι μικρότερες σε έκταση χώρες της Ευρώπης, ιδανικές για διακοπές

Εντυπωσιακά ορεινά τοπία, ηλιόλουστες παραλίες, ιστορικά μνημεία, γραφικά χωριά... Παρά το μικρό τους μέγεθος, αυτές οι χώρες της Ευρώπης έχουν πολλές ομορφιές για να σας μαγέψουν.

Πώς θα σας φαινόταν ένα ταξίδι σε μια χώρα που θα μπορούσατε να τη γυρίσετε και ανακαλύψετε τις ομορφιές της μέσα σε μία μόλις μέρα; Δείτε παρακάτω 6 χώρες της Ευρώπης που, παρά το μικρό τους μέγεθος, μπορούν να σας εκπλήξουν με τα αξιοθέατα, με τα φυσικά τοπία αλλά και με τους πολιτιστικούς θησαυρούς τους. Κάποιες από αυτές αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ενώ άλλες συγκεντρώνουν πολύ μικρό αριθμό επισκεπτών.

Ανδόρρα

Έκταση: 468 τ.χλμ.

Το Πριγκιπάτο της Ανδόρρας είναι ένα μικροσκοπικό κράτος στα Πυρηναία, μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας (περίπου 3,5 ώρες μακριά από τη Βαρκελώνη). Έχει έκταση 468 τ.χλμ. και μετρά μόλις 76.000 κατοίκους. Η πρωτεύουσα Ανδόρρα λα Βέλια βρίσκεται σε υψόμετρο 1.023 μ., γεγονός που την κάνει την υψηλότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Χιονοσκέπαστες βουνοκορφές, πυκνά δάση, λίμνες, ιαματικά λουτρά και γραφικοί οικισμοί που θυμίζουν ελβετικά χωριά στις Άλπεις περιμένουν τον επισκέπτη να τα εξερευνήσει.

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