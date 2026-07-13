Χαλάρωση και περιπέτεια στον Νότο των Χανίων

Βουτιές σε εξωτικές παραλίες, πεζοπορία σε φαράγγια, διαδρομές σε χωριά και άλλες αξέχαστες εμπειρίες στον ζεστό και φιλόξενο κρητικό Νότο

Από το ξακουστό φαράγγι της Σαμαριάς και τα περήφανα Σφακιά μέχρι τις εξωτικές παραλίες του Λιβυκού Πελάγους, ο Νότος των Χανίων προσφέρει στον ταξιδιώτη μοναδικές συγκινήσεις και εμπειρίες. Συνδυάζοντας την άγρια ομορφιά με τη γαλήνη, αυτή η μαγική γωνιά της Κρήτης είναι ιδανική για όσους αναζητούν την απόλυτη χαλάρωση αλλά και την περιπέτεια στις διακοπές τους.

Παλαιοχώρα: Η «νύμφη του Λιβυκού»

Η Παλαιόχωρα, μια μικρή πόλη που βρέχεται από το Λιβυκό Πέλαγος, 77 χλμ. νότια των Χανίων, ανταμείβει τον επισκέπτη με μια πλειάδα διαφορετικών παραλιών. Τα τοπικά αξιοθέατα περιλαμβάνουν τα ερείπια του ενετικού κάστρου του Σελίνου πάνω στο λόφο Φορτέτζα, το μουσείο Ακριτών της Ευρώπης, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με τις βυζαντινές αγιογραφίες στο κοντινό χωριό Άνυδροι, καθώς και τα σπήλαια και τη μονή των Αγίων Πατέρων στο χωριό Αζωγυρές. Μέσα στην Παλαιόχωρα θα βρείτε τη μεγάλη και οργανωμένη παραλία της Παχιάς Άμμου και την παραλία Χαλίκια με τα μεγάλα βότσαλα. Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε την οργανωμένη παραλία Γιαλισκάρι. Η Παλαιοχώρα αποτελεί ιδανική βάση για να εξερευνήσετε την περιοχή. Από εδώ μπορείτε να πάρετε το καραβάκι για Σούγια, Λουτρό, Αγία Ρουμέλη, Χώρα Σφακίων και Γαύδο.

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