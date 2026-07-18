7 μέρη στον κόσμο που σε πληρώσουν για να μετακομίσεις εκεί

Από την Ιταλία μέχρι την Αλάσκα, αυτά τα μέρη προσφέρουν επιδοτήσεις, οικονομικά κίνητρα ή και φορολογικές ελαφρύνσεις σε όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν εκεί

Μια νέα ζωή σε έναν όμορφο προορισμό είναι για πολλούς το απόλυτο όνειρο. Τι θα λέγατε όμως αν, εκτός τα μαγευτικά τοπία και την ευκαιρία μια νέα αρχή, υπήρχε και ένα γενναίο οικονομικό κίνητρο που θα έκανε το μεγάλο βήμα ακόμη πιο εύκολο;

Σε διάφορες γωνιές του κόσμου, μικρές κοινότητες αλλά και ολόκληρες χώρες προσπαθούν να προσελκύσουν νέους κατοίκους, προσφέροντας επιδοτήσεις ή και φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό διαφέρουν: από την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης έως την τόνωση της τοπικής οικονομίας, της αγοράς ακινήτων και της επιχειρηματικότητας. Αν σκέφτεστε μια νέα αρχή στο εξωτερικό, ίσως αξίζει να ρίξετε μια ματιά στους προορισμούς που όχι μόνο θα σας καλωσορίσουν, αλλά είναι διατεθειμένοι και να σας πληρώσουν για να εγκατασταθείτε εκεί.

Ακολουθούν 7 μέρη που σε πληρώνουν για να μετακομίσεις εκεί:

Τάσλα, Οκλαχόμα (ΗΠΑ)

Η πόλη της Τάλσα προσελκύει επαγγελματίες που εργάζονται εξ αποστάσεως μέσω του προγράμματος Tulsa Remote. Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν έως και 10.000 δολάρια, αρκεί να διαθέτουν το δικαίωμα εργασίας στις ΗΠΑ και να μετακομίσουν μόνιμα στην πόλη. Η Τάσλα ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική Art Deco, τους μεγάλους χώρους πρασίνου και τη ζωντανή πολιτιστική της σκηνή.

Πρεσίτσε- Ακουάρικα, Ιταλία

Στη νότια Ιταλία, η μικρή αυτή κοινότητα προσφέρει οικονομικά κίνητρα σε όσους αγοράσουν και ανακαινίσουν παλιές κατοικίες. Οι επιδοτήσεις μπορούν να φτάσουν έως και τις 30.000 ευρώ, με στόχο την αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου και την ενίσχυση του τοπικού πληθυσμού.

Άλμπινεν, Ελβετία

Το ορεινό χωριό Άλμπινεν διαθέτει ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα μετεγκατάστασης στην Ευρώπη. Άτομα ηλικίας έως 45 ετών μπορούν να λάβουν έως και 20.000 ελβετικά φράγκα, ενώ προβλέπεται επιπλέον ποσό για κάθε παιδί. Βασική προϋπόθεση είναι η αγορά ή η κατασκευή κατοικίας και η μακροχρόνια παραμονή στο χωριό.

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Ιρλανδία

Τα απομακρυσμένα νησιά της δυτικής Ιρλανδίας προσφέρουν επιδοτήσεις που μπορούν να φτάσουν έως και τις 84.000 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος Our Living Islands. Το ποσό αυτό αφορά την ανακαίνιση εγκαταλελειμμένων κατοικίων που βρίσκονται στα νησιά. Αν ονειρεύεστε μια ζωή δίπλα στον Ατλαντικό, το πρόγραμμα αυτό είναι ίσως η ιδανική ευκαιρία για εσένα.

Αλάσκα (ΗΠΑ)

Η Αλάσκα είναι μία από τις ελάχιστες πολιτείες των ΗΠΑ που καταβάλλει κάθε χρόνο μέρισμα στους μόνιμους κατοίκους της μέσω του Permanent Fund Dividend, το οποίο χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πετρελαίου. Το ποσό μεταβάλλεται κάθε χρόνο και χορηγείται σε όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μόνιμης κατοικίας. Για όσους αγαπούν τη φύση, τα βουνά και την άγρια ζωή, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή.

Μαυρίκιος

Ο εξωτικός Μαυρίκιος στηρίζει νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στο νησί. Όσοι εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές μπορούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας, απολαμβάνοντας παράλληλα μια καθημερινότητα ανάμεσα σε τροπικές παραλίες και καταπράσινα τοπία.

Καντέλα, Ιταλία

Η Καντέλα, μια μικρή πόλη στην νότια Ιταλία, έγινε γνωστή όταν ο δήμος της θέσπισε πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων μόνιμων κατοίκων. Η οικονομική ενίσχυση απευθύνεται σε οικογένειες και εργαζόμενους που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην πόλη και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.