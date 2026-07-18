Νέα εποχή για τον ελληνικό τουρισμό: Οι μισοί ταξιδιώτες εκτός ΕΕ επιλέγουν μήνες χαμηλής ζήτησης

Η τουριστική περίοδος επιμηκύνεται σταδιακά, με τις μισές εισπράξεις από επισκέπτες εκτός ΕΕ να καταγράφονται εκτός γ’ τριμήνου αναφέρει το ΙΟΒΕ στη νέα του 3μηνιαία μελέτη για την ελληνική οικονομία.

Η Ελλάδα καταγράφει υψηλή εποχικότητα στον εισερχόμενο τουρισμό, ακόμη σε σύγκριση με άλλους μεσογειακούς προορισμούς. Μεγάλο μέρος των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων συγκεντρώνεται στο τρίτο τρίμηνο, δημιουργώντας έντονη πίεση στις υποδομές κατά τους θερινούς μήνες και υψηλή εποχικότητα ή υποαπασχόληση παραγωγικών πόρων το υπόλοιπο έτος.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια (2023–2025) παρατηρείται σαφής αύξηση του ποσοστού της τουριστικής κίνησης που κατανέμεται στα τρία υπόλοιπα τρίμηνα, με το σχετικό μερίδιο να υπερβαίνει σταθερά τον ιστορικό μέσο όρο κατά την τελευταία τριετία. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η πρόσφατη άνοδος του ελληνικού τουρισμού δεν περιορίζεται μόνο στους μήνες αιχμής, αλλά συνοδεύεται από μεγαλύτερη χρονική διασπορά των ταξιδιών μέσα στο έτος. Παρότι η θερινή περίοδος εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, η αύξηση της τουριστικής κίνησης εκτός καλοκαιριού αποτελεί μια πρώτη ένδειξη σταδιακής μείωσης της εποχικότητας.

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