Πέρα από τη Σικελία και τη Σαρδηνία: 5 ιταλικά νησιά που κρύβουν μοναδική ομορφιά

Ανακαλύψτε πέντε ιταλικά νησιά «κρυφά διαμάντια» για καλοκαιρινές διακοπές πέρα από τα συνηθισμένα.

Μπορεί οι ελληνικές θάλασσες να μονοπωλούν το ενδιαφέρον µας κάθε καλοκαίρι, αν όμως θέλετε να ξεφύγετε για λίγο από τα συνηθισμένα, τα νησιά της Ιταλίας αποτελούν μια καλή εναλλακτική επιλογή. Η Σαρδηνία, η Σικελία και το Κάπρι είναι τα πιο γνωστά. Εκτός όμως από αυτά, η γειτονική μας χώρα κρύβει πολλά «διαµάντια» που αξίζουν την προσοχή σας: λιγότερο γνωστά αλλά μαγευτικά νησιά, με διάφανα νερά, γραφικούς κολπίσκους και ειδυλλιακά ψαροχώρια, που προσελκύουν όσους αναζητούν διακοπές με αυθεντικό χαρακτήρα και ηρεμία. Πέντε τέτοια μέρη σας παρουσιάζουμε παρακάτω για να βάλετε στην ταξιδιωτική λίστα σας.

Salina

Η Salina, ένα από τα επτά Αιολικά Νησιά στο Τυρρηνικό πέλαγος, βόρεια της Σικελίας, είναι ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να συνδυάσουν διακοπές σε ένα μέρος με πολλές φυσικές ομορφιές και υπέροχες παραλίες με οινικές εξερευνήσεις. Ηφαιστειακά βράχια που βυθίζονται στη θάλασσα, ήσυχα χωριά ανάμεσα σε καταπράσινα βουνά και βοτσαλωτές παραλίες με πολύχρωμα ψαροκάικα φτιάχνουν ένα μοναδικό σκηνικό καλοκαιρινής χαλάρωσης. Μην παραλείψετε να κολυμπήσετε στην παραλία Pollara με τη μαύρη ηφαιστειακή άμμο και να δοκιμάσετε το διάσημο γλυκό κράσι Malvasia αλλά και τη φημισμένη κάππαρη του νησιού. Μπορείτε να πάρετε το φέρι για εκδρομές σε άλλα νησιά, να κάνετε πεζοπορία στο ηφαιστειακό Monte Fossa delle Felici με την ονειρική θέα στο αρχιπέλαγος ή απλά να χαλαρώσετε δίπλα στους Σικελούς που κάνουν διακοπές στη μικρή πόλη Rinella.

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