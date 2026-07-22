Σίσι Λασιθίου: Ένας παραθαλάσσιος παράδεισος στην ανατολική Κρήτη

Ανακαλύψτε ένα από τα πιο γραφικά ψαροχώρια της Κρήτης

Χτισμένο στις βόρειες ακτές του νησιού, ανάμεσα στα Μάλια και τον Άγιο Νικόλαο, το Σίσι Λασιθίου διατηρεί έναν αυθεντικό χαρακτήρα που δύσκολα συναντά κανείς στα τουριστικά θέρετρα της Κρήτης. Το φυσικό του λιμανάκι, οι χαλαροί ρυθμοί, οι ψαρόβαρκες που λικνίζονται στα ήρεμα νερά και οι ταβέρνες δίπλα στο κύμα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για όσους αναζητούν χαλαρές και ξεκούραστες διακοπές.

Το Σίσι είναι ένας κρυμμένος παράδεισος στο Λασίθι, ένας προορισμός ιδανικός για τους λάτρεις της ηρεμίας και της φύσης. Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα παραθαλάσσια χωριά της ανατολικής Κρήτης, σε απόσταση περίπου 25 χλμ. από τον Άγιο Νικόλαο και 40 χλμ. από το Ηράκλειο.

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