Οι παράξενες παραλίες της Ελλάδας που αξίζει να επισκεφθείτε έστω και μία φορά

Αυτές οι εντυπωσιακές παραλίες βρίσκονται σε ελληνικά νησιά αλλά μοιάζουν να είναι… από άλλον πλανήτη.

Άλλες έχουν κόκκινη ή μαύρη άμμο και άλλες εντυπωσιάζουν με την απόκοσμη ομορφιά τους και τους περίεργους σχηματισμούς που θα μπορούσαν να αποτελούν σκηνικό ταινίας φαντασίας. Αυτές οι παραλίες βρίσκονται σε ελληνικά νησιά αλλά μοιάζουν να είναι από άλλον πλανήτη! Διαλέξαμε και σας παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο ξεχωριστές και περίεργες παραλίες της Ελλάδας. Εσείς, ποιες έχετε επισκεφτεί ως τώρα;

Κόκκινη Παραλία, Σαντορίνη

Κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου βρίσκεται η πιο διάσημη ίσως παραλία της Σαντορίνης: η πολυφωτογραφημένη Κόκκινη Παραλία. Το κόκκινο των βράχων, το μπλε της θάλασσας και ένα εντυπωσιακό μείγμα λευκής, μαύρης και κόκκινης άμμου δημιουργούν μια εντυπωσιακή παλέτα χρωμάτων σε αυτό το σπάνιο τοπίο του νησιού. Στην παραλία μπορείτε να πάτε είτε με τα πόδια από το λιμανάκι του Ακρωτηρίου είτε με βάρκες που αναχωρούν από το Καμάρι, το Ακρωτήρι και την Περίσσα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr