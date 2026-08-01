Ο «πυρετός» της «Οδύσσειας» φέρνει τουρίστες στη Σικελία – Το μικρό νησί που μπορεί να αποφέρει πάνω από 500 εκατ. δολάρια

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν μετατρέπει τη Φαβινιάνα της Σικελίας σε νέο τουριστικό προορισμό, με έσοδα που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. δολάρια.

Η κινηματογραφική επιτυχία της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν δεν καταγράφει μόνο εντυπωσιακές επιδόσεις στα ταμεία των κινηματογράφων. Η νέα υπερπαραγωγή φαίνεται πως εξελίσσεται και σε έναν ισχυρό μοχλό τουριστικής ανάπτυξης για τη Σικελία, με επίκεντρο ένα μικρό νησί που μέχρι πρότινος ήταν γνωστό κυρίως στους λάτρεις των αυθεντικών ιταλικών προορισμών.

Πρόκειται για τη Φαβινιάνα, το μεγαλύτερο από τα νησιά του αρχιπελάγους των Αιγάδων, στα ανοιχτά της δυτικής Σικελίας. Εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης επέλεξε να γυρίσει σημαντικό μέρος της ταινίας, χρησιμοποιώντας το νησί ως κινηματογραφική «Ιθάκη», την πατρίδα του Οδυσσέα, της Πηνελόπης και του Τηλέμαχου.

Το άγριο φυσικό τοπίο, οι βραχώδεις ακτές και η ανεμπόδιστη θέα στη Μεσόγειο δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για να ζωντανέψει η ομηρική αφήγηση στη μεγάλη οθόνη.

Στην κορυφή του όρους Σάντα Κατερίνα δεσπόζει το επιβλητικό Κάστρο της Αγίας Αικατερίνης, ένα φρούριο του 15ου αιώνα που μεταμορφώθηκε στο παλάτι του Οδυσσέα για τις ανάγκες της παραγωγής.

Η σκηνογράφος Ρουθ Ντε Γιονγκ εξηγεί στις σημειώσεις παραγωγής της ταινίας ότι η τοποθεσία επιλέχθηκε επειδή προσφέρει μια πραγματικά επική αίσθηση. Όπως αναφέρει, από κάθε σημείο του νησιού το βλέμμα συναντά τη θάλασσα, ενώ τα πλοία που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα μπορούσαν να προσεγγίζουν φυσικά τις ακτές, προσφέροντας εικόνες που δύσκολα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε στούντιο.

Στη Φαβινιάνα κατασκευάστηκε επίσης η καλύβα και η φάρμα των χοίρων όπου ζει ο πιστός χοιροβοσκός Εύμαιος, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Λεγκουιζάμο. Σύμφωνα με την ομηρική ιστορία, εκεί καταφεύγει ο Οδυσσέας, μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο, λίγο πριν επιστρέψει στο παλάτι του για να αντιμετωπίσει τους μνηστήρες της Πηνελόπης.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν ακόμη στις παραλίες, στους μικρούς κολπίσκους της Φαβινιάνα, αλλά και στη γειτονική νησίδα Πρεβέτο, αναδεικνύοντας το φυσικό τοπίο της περιοχής σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Η επίδραση της ταινίας έγινε αισθητή ακόμη πριν από την κινηματογραφική της πρεμιέρα.

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ, τον περασμένο Μάιο, η Φαβινιάνα άρχισε να εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε ταξιδιωτικές καμπάνιες, αλλά και σε αγγελίες βραχυχρόνιας μίσθωσης που προέτρεπαν τους επισκέπτες να γνωρίσουν «τα μέρη που ενέπνευσαν την ατμόσφαιρα της ταινίας».

Ο επικεφαλής της Sicilia Film Commission, Νικόλα Ταραντίνο, εκτιμά ότι η περιοχή θα προσελκύσει σημαντικά περισσότερους διεθνείς επισκέπτες, ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως σημειώνει, παρόμοιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και μετά τη δεύτερη σεζόν της σειράς «The White Lotus», η οποία γυρίστηκε στην Ταορμίνα και συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του τουρισμού της περιοχής.

Ωστόσο, στην περίπτωση της «Οδύσσειας», οι εκτιμήσεις είναι ακόμη πιο αισιόδοξες. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η τουριστική ώθηση που προκάλεσε το «The White Lotus» απέφερε στην Ταορμίνα περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ.

Για τη Φαβινιάνα, όμως, οι προβλέψεις είναι εντυπωσιακές. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουριστικά έσοδα περίπου 287 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα στην επόμενη τριετία, ενώ σε βάθος χρόνου το συνολικό οικονομικό όφελος ενδέχεται να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ειδικοί αποδίδουν αυτή τη δυναμική στο γεγονός ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε πραγματικές ιστορικές τοποθεσίες αντί για ψηφιακά σκηνικά, προσδίδοντας αυθεντικότητα στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους.

Η επιλογή της Σικελίας δεν βασίστηκε μόνο στην κινηματογραφική αισθητική. Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι το νησί συνδέεται άμεσα με τις περιπλανήσεις του Οδυσσέα, όπως αυτές περιγράφονται στο έπος του Ομήρου, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συμβολική αξία της παραγωγής.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η Σικελία αποτελεί πραγματική πρωταγωνίστρια της ταινίας», δήλωσε ο Νικόλα Ταραντίνο, επισημαίνοντας ότι μέσα από τη ματιά του Νόλαν τα μοναδικά αυτά τοπία αποκτούν νέα διεθνή προβολή και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Η επιτυχία της «Οδύσσειας» δεν περιορίζεται στον τουρισμό. Η ταινία γνωρίζει ιδιαίτερα θερμή υποδοχή και στις ιταλικές κινηματογραφικές αίθουσες. Σύμφωνα με στοιχεία της NBCUniversal, η Ιταλία αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως για την ταινία, με εισπράξεις που έχουν ήδη φτάσει τα 35,6 εκατομμύρια δολάρια, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, καθώς και τη Γαλλία.

Ο γενικός διευθυντής της Universal Pictures International Ιταλίας, Μάσιμο Προιέτι, σημείωσε ότι η «Οδύσσεια» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας των Ιταλών και ένα έργο με το οποίο μεγάλωσαν γενιές αναγνωστών.