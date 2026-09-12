Βέλγιο: Ένα ταξίδι 4 ημερών με τρένο στις πιο όμορφες πόλεις της χώρας

Από τις Βρυξέλλες, την Μπριζ και τη Γάνδη μέχρι την Αμβέρσα και τη Λιέγη, κάναμε ένα ταξίδι τεσσάρων ημερών με τρένο σε μερικές από τις πιο όμορφες πόλεις του Βελγίου

Τα ταξίδια με τρένο έχουν μια ξεχωριστή γοητεία. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να βλέπεις το τοπίο να αλλάζει έξω από το παράθυρο, να περνάς από τη μία πόλη στην άλλη χωρίς το άγχος της οδήγησης και να φτάνεις σχεδόν κατευθείαν στην καρδιά του προορισμού. Το Βέλγιο είναι μια χώρα που προσφέρεται για μια τέτοια εμπειρία, καθώς οι αποστάσεις ανάμεσα στις σημαντικότερες πόλεις του είναι μικρές και το σιδηροδρομικό δίκτυο επιτρέπει εύκολα τις μετακινήσεις.

Ταξιδέψαμε στις Βρυξέλλες και δεν χάσαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε όσες περισσότερες πόλεις ήταν δυνατόν μέσα σε 4 μέρες και νύχτες. Η πρωτεύουσα του Βελγίου είναι η ιδανική βάση για μονοήμερες εκδρομές, καθώς βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Το μυστικό είναι να μείνετε κοντά σε σταθμό τρένου και να οργανώσετε τις διαδρομές σας ανάλογα με την απόσταση της μιας πόλης από την άλλη. Από την παραμυθένια Μπριζ και τη νεανική Γάνδη μέχρι την κοσμοπολίτικη Αμβέρσα και από το ατμοσφαιρικό Μέχελεν μέχρι το νεανικό Λέβεν, κάθε στάση μας αποκάλυψε μια διαφορετική πλευρά του Βελγίου. Αυτή η διαδρομή συνδυάζει ιδανικά ιστορικές πόλεις, εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και βελγική γαστρονομία.

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