Ένα νησί… ξαναγεννιέται: Ο πρώτος παιδικός σταθμός στην Κάσο στο πλευρό των εργαζόμενων μαμάδων

Eurolife FFH & HOPEgenesis σύμμαχοι της σύγχρονης γυναίκας στη μάχη κατά της υπογεννητικότητας. Μετά από την Πάτμο, τα Άγραφα, τους Λειψούς, το Καστελόριζο και τη Χάλκη, τώρα και στην Κάσο!

Σύγχρονη γυναίκα: Μαμά, εργαζόμενη, σύζυγος, νοικοκυρά. Η μέρα της θα έπρεπε να χωρά πολλές περισσότερες από 24 ώρες. Ευτυχώς για πολλές από εμάς, οι γονείς, τα πεθερικά μας, ο παιδικός σταθμός της γειτονιάς, είναι εκεί και μας στηρίζουν στο μεγάλωμα των παιδιών μας.

Αυτό όμως δεν ισχύει για ένα δυστυχώς μεγάλο σύνολο ακριτικών περιοχών της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές και η Κάσος. Στο ηρωικό νησί, οι μητέρες και οι μπαμπάδες μικρών παιδιών, αν δεν βάλει «ένα χεράκι» η οικογένεια είναι αναγκασμένοι να αφήσουν πίσω την καριέρα τους για μερικά χρόνια. Αυτό πολλές φορές τους αποθάρρυνε από την απόκτηση μιας μεγάλης ευτυχισμένης οικογένειας. Όλα αυτά, μέχρι την πρώτη Κυριακή του φετινού Οκτωβρίου.

Γιατί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Κάσο.

Έτσι, το πλάνο υλοποίησης συνολικά 12 σταθμών, στο πλαίσιο της συνεργασίας Eurolife FFH και HOPEgenesis, έχει και επισήμως, πλέον, διανύσει με επιτυχία το μισό της διαδρομής του. Και προχωρά το ίδιο δυναμικά, με τις εργασίες για την κατασκευή και των υπόλοιπων 6 σταθμών να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Κάσος, το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων, απέκτησε για πρώτη φορά μια δομή προσχολικής εκπαίδευσης, που θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο για να κοινωνικοποιηθούν, να παίξουν και να αναπτυχθούν.

Ο νέος παιδικός σταθμός αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και τη στήριξη των οικογενειών που επιλέγουν να παραμείνουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους.

Σημαντικά πρόσωπα που εγκαινίασαν το ελπιδοφόρο έργο

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των δύο φορέων, ο Δήμαρχος της Κάσου, ωφελούμενες οικογένειες του προγράμματος και πλήθος κατοίκων του νησιού, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία ανέφερε σχετικά: «Δράσεις όπως η σημερινή αποδεικνύουν την αξία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Eurolife FFH και την HOPEgenesis, που με συνέπεια και ευαισθησία στηρίζουν την ελληνική οικογένεια με τις δράσεις τους».

Ο Δήμαρχος Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, δήλωσε: «Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας την Eurolife FFH και την HOPEgenesis για την κατασκευή του πρώτου δημοτικού παιδικού σταθμού στο νησί μας. Ο παιδικός σταθμός θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις οικογένειες του νησιού. Θα στηρίξει τους νέους γονείς, θα δημιουργήσει ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον φροντίδας και αγωγής».

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis, Στέφανος Χανδακάς, σημείωσε: «Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη όχι μόνο για την Κάσο, αλλά και για όλους εμάς στην HOPEgenesis, καθώς βλέπουμε ένα ακόμη κομμάτι του οράματός μας να γίνεται πράξη. Ο πρώτος παιδικός σταθμός στο νησί είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ελπίδας. Η πολυετής συνεργασία μας με την Eurolife FFH αποδεικνύει πως το κοινό όραμα να στηρίξουμε έμπρακτα τις οικογένειες των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών, δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τα νέα ζευγάρια να αισθάνονται ασφάλεια και προοπτική στον τόπο τους. Η Κάσος αποκτά έναν χώρο δημιουργίας και αγάπης για τα παιδιά της και εμείς συνεχίζουμε με τον ίδιο στόχο για κάθε απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας μας».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, είπε σχετικά: «Για εμάς στην Eurolife FFH, αξία έχει να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε τη σιγουριά που χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, αλλά και τη δυνατότητα να ονειρεύονται. Αυτός ο τόπος θα γεμίσει παιδικές φωνές, και αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα για το μέλλον. Έχουμε φτάσει πλέον στα μισά της διαδρομής μας και συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση αυτήν την προσπάθεια και στις υπόλοιπες ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με τις ίδιες ευκαιρίες, όσο μακρινό κι αν είναι το σημείο που γεννιέται»

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Το έργο κατασκευής του παιδικού σταθμού εντάσσεται στο κοινό πρόγραμμα της εταιρείας με τη HOPEgenesis, που στόχο έχει να συμβάλλει μέσα από «χειροπιαστές» ενέργειες στην ανατροπή του αρνητικού δημογραφικού ισοζυγίου της χώρας μας.

Η Eurolife FFH, μέλος της οικογένειας της Fairfax Financial Holdings Ltd., έχει «υιοθετήσει» 12 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας - Πάτμο, Άγραφα, Καστελόριζο, Ανάφη, Άνω Κουφονήσι, Νίσυρο, Χάλκη, Κάσο, Τήλο, Λειψούς, Σίκινο και Οινούσσες – και μέσω της HOPEgenesis προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη και ιατρική φροντίδα σε γυναίκες που ζουν στα μέρη αυτά και επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Παράλληλα, έχει αναλάβει τη μακροχρόνια δέσμευση να δημιουργήσει από έναν παιδικό σταθμό – τον πρώτο σε κάθε σημείο – και στις 12 υιοθετημένες περιοχές.

Μέχρι στιγμής μέσα από το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2019, έχουν γεννηθεί 246 παιδιά, ενώ 28 ακόμη αναμένονται.

Συνολικά έχουν ωφεληθεί 270 οικογένειες, οι οποίες απέκτησαν πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη αλλά και σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης, με την πρωτοβουλία να τους προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση προκειμένου να μείνουν στον τόπο τους και να κάνουν παιδιά.