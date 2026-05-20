Δήμητρα Αντωνέα: Η Ecdysis δεν αφορά μόνο τη νύφη, αφορά κάθε γυναίκα που θέλει να νιώσει ξεχωριστή

Με αφορμή τη νέα συλλογή premium lingerie “Ecdysis” του οίκου MADE BRIDE η Δήμητρα Αντωνέα επαναπροσδιορίζει τη σχέση του bridal με τη σύγχρονη γυναικεία ταυτότητα, μετατρέποντας το γαμήλιο συναίσθημα σε καθημερινή εμπειρία.

Η συλλογή Ecdysis μοιάζει να “σπάει” τους κανόνες του bridal. Τι σας οδήγησε σε αυτή τη δημιουργική κατεύθυνση;

Πάντα πίστευα ότι το υπέροχο συναίσθημα αυτοπεποίθησης και ομορφιάς που νιώθει μία νύφη δεν πρέπει να περιορίζεται σε μία μόνο ημέρα. Δημιούργησα, λοιπόν, κομμάτια που κουβαλούν την ίδια συγκίνηση, τη θηλυκότητα και την couture αισθητική ενός νυφικού, αλλά μπορούν να ζουν μέσα στην καθημερινότητα μιας γυναίκας. Η premium σειρά εσωρούχων Ecdysis γεννήθηκε ακριβώς από αυτή την ανάγκη: να συνεχίζεται η εμπειρία του bridal πολύ μετά τον γάμο ή και εντελώς ανεξάρτητα από αυτόν.

Γιατί επιλέξατε τον τίτλο “Ecdysis”;

ΔΗ ελληνική λέξη «έκδυση» σημαίνει απαλλαγή των ενδυμάτων αλλά και αλλαγή δέρματος. Για μένα, όμως, συμβολίζει κυρίως τη μεταμόρφωση. Είναι η στιγμή που μια γυναίκα αποβάλλει ό,τι την περιορίζει και αγκαλιάζει μια νέα εκδοχή του εαυτού της πιο ελεύθερη, πιο τολμηρή, πιο αυθεντική χωρίς να φοβάται ότι εκτίθεται.

Η συλλογή μοιάζει να κινείται ανάμεσα στο lingerie και το fashion statement. Ήταν αυτός ο στόχος;

Ακριβώς. Δεν ήθελα εσώρουχα που κρύβονται. Ήθελα οι δημιουργίες μου να φοριούνται ως fashion pieces. Να μπορείς να συνδυάσεις ένα κορσέ με σακάκι, ένα lingerie top σε καλοκαιρινό wedding party, μία δραματική ρόμπα που να γίνεται ακόμα και red carpet εμφάνιση. Πρόκειται για couture κομμάτια με ευελιξία που απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες.

Για τη νύφη και τις φίλες της

Πολλές bridesmaids αναζητούν κάτι ιδιαίτερο για έναν καλοκαιρινό γάμο χωρίς να “ανταγωνίζονται” τη νύφη. Μπορεί η Ecdysis να λειτουργήσει και για εκείνες;

Φυσικά! Και αυτό είναι κάτι που με ενθουσιάζει πιο πολύ. Είναι μοναδική ευκαιρία για τις φίλες της νύφης να φορέσουν κάτι που έχει bridal αίσθηση χωρίς να είναι νυφικό. Ένα lingerie-inspired κομμάτι μπορεί να είναι απίστευτα κομψό, fashion-forward και ιδανικό για καλοκαιρινό γάμο ή pre-wedding party.

Άρα η συλλογή απευθύνεται και στην bridal παρέα;

Απόλυτα. Στο ατελιέ μου MADE BRIDE δέχομαι καθημερινά επισκέψεις από νύφες με τις συνοδούς τους. Και σκέφτομαι συχνά πόσο όμορφο είναι να μοιράζονται όλες οι γυναίκες αυτής της παρέας την εμπειρία της προετοιμασίας. Η Ecdysis δημιουργεί αυτήν ακριβώς την ατμόσφαιρα: οι φίλες της νύφης μπορούν να δοκιμάσουν couture lingerie looks, να τους πάρουμε τα μέτρα γιατί πρόκειται για sur measure δημιουργίες και έτσι να μπουν στο bridal mood και να απολαύσουν λίγο από τη μαγεία της νυφικής εμπειρίας μαζί της. Δεν φαντάζεστε τι συγκίνηση νιώθουν όλες μαζί!

Θα λέγατε ότι η συλλογή είναι ιδανική για bridal showers και bachelorette parties;

Είναι ίσως η ιδανική στιγμή για να φορεθεί. Τα bridal showers και τα bachelorette σήμερα έχουν εξελιχθεί σε ολοκληρωμένες fashion εμπειρίες. Τα κομμάτια της συλλογής φωτογραφίζονται υπέροχα, έχουν playful πολυτέλεια και δημιουργούν αυτό το elevated bridal feeling που όλες θέλουν να ζήσουν πριν τον γάμο. Εκτός αυτού, επειδή πάντα τα party αυτά θέλουν να σπάνε τα κλισέ, η επιλογή της επίσκεψης στο ατελιέ και η εμπειρία του private viewing μιας συλλογής κομμένης και ραμμένης πάνω στην κάθε συμμετέχουσα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, girlie και ιδιαίτερο που θα θυμούνται όλες για πολλά χρόνια.

Η εμπειρία της νύφης πέρα από το νυφικό

Τι σημαίνει για μια νύφη να δοκιμάζει lingerie δημιουργίες πριν φορέσει το νυφικό της;

Είναι μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, γιατί της επιτρέπει να “μπει” συναισθηματικά στον κόσμο του γάμου πριν ακόμη έρθει η μεγάλη στιγμή. Μπορεί να φωτογραφηθεί με κομμάτια που λειτουργούν σαν ένα κομψό sneak preview του bridal look της χωρίς να αποκαλύπτει το νυφικό. Είναι intimate αλλά και εξαιρετικά fashion.

Και μετά τον γάμο; Παραμένει ζωντανή αυτή η σύνδεση;

Αυτό είναι το πιο όμορφο κομμάτι. Σε αντίθεση με ένα νυφικό που συχνά μένει στη ντουλάπα, αυτά τα κομμάτια που φέρουν ακριβώς τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες και διακοσμητικά με τα νυφικά του οίκου MADEBRIDE, μπορούν να φορεθούν ξανά και ξανά. Κάθε φορά που τα φορά μια γυναίκα, ξαναζεί τη στιγμή που φόρεσε το νυφικό της. Είναι σαν να κουβαλά μαζί της τη μνήμη και το συναίσθημα του γάμου της μέσα στην καθημερινότητά της.

Το bridal ως συναίσθημα

Θα μπορούσε η Ecdysis να αποτελέσει και δώρο;

Ναι, και μάλιστα με πολύ έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα. Είναι ένα υπέροχο δώρο επετείου ή για μια γιορτή ερωτευμένων, γιατί δεν λειτουργεί σαν ένα απλό εσώρουχο. Αν μάλιστα θυμίζει το ίδιο το νυφικό που φόρεσε η νύφη, υπενθυμίζει τον δεσμό, τη χαρά, τον ενθουσιασμό αυτής της μέρας που τόσο ιδιαίτερα ένωσε το ζευγάρι. Πολλοί άντρες επίσης μας τα ζητούν για να κάνουν πρόταση γάμου, ως έναν υπαινιγμό για το τι πρόκειται να ακολουθήσει αφού θυμίζει νυφικές δημιουργίες. Οπότε, θα έλεγα ότι αποτελεί την επιτομή του προσωπικού δώρου.

Τελικά, τι θέλετε να νιώθει μια γυναίκα φορώντας Ecdysis;

Να αισθάνεται ελεύθερη να ορίσει η ίδια τη θηλυκότητά της. Να μην περιμένει μια “ειδική περίσταση” για να νιώσει όμορφη και επιθυμητή. Και κυρίως να θυμάται ότι το bridal δεν περιορίζεται σε ένα φόρεμα, είναι συναίσθημα.

Credits

Brand: Made Bride by Antonea (@madebride)

Fashion designer: Dimitra Antonea (@dimitra_antonea)

Photography: Signe Vilstrup (@signe_vilstrup)

Hair styling: Gabriel Georgiou (@gabrielggeorgiou)

Make up: Dimitra Altani (@altanid)