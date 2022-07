Paula Ulargui Escalona: H σχεδιάστρια που φυτεύει αληθινούς σπόρους πάνω στα ρούχα, δείχνει τον δρόμο για μια βιώσιμη μόδα

Πώς θα σας φαινόταν να φορούσατε ρούχα με αληθινά φυτα ριζωμένα στο ύφασμά τους;

Την ώρα που η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και την ευθύνη της βιομηχανίας της μόδας παραμένει ανοιχτή, νέα ταλέντα έρχονται να μας ανοίξουν τα μάτια γύρω από τις δυνατότητες της, με out of the box και καινοτόμες ιδέες που δύνανται να αλλάξουν τα δεδομένα. Ιδέες που συνδυάζουν τη δημιουργική φαντασία, την τεχνογνωσία και τελικά μπορούν να αποδώσουν καρπούς -κυριολεκτικά-.

Τον περασμένο μήνα, όταν ο οίκος Loewe παρουσίασε τη συλλογή ανδρικών ενδυμάτων για την άνοιξη του 2023 στο Παρίσι, στο runway περπάτησαν μοντέλα που φορούσαν ρούχα διακοσμημένα με πλούσια βλάστηση. Υπήρχαν παλτό με γρασίδι σε ασύμμετρα μοτίβα, αθλητικά παπούτσια διακοσμημένα με φύτρες και παντελόνια με αγριόχορτα ριζωμένα κυριολεκτικά μέσα στο ύφασμα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι τα φυτά ήταν αληθινά — το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ του οίκου μόδας και της Ισπανίδας σχεδιάστριας Paula Ulargui Escalona.

«Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η επανασύνδεση των ανθρώπων με τη φύση νιώθοντας την υγρασία, την υφή και τη ζωή», λέει στο Refinery29. «Ήθελα να δείξω ότι η βιομηχανία της μόδας θα μπορούσε να είναι τόσο βιώσιμη όσο η ίδια η φύση».

Απόφοιτη του Istituto Europeo di Design στη Μαδρίτη, η Ulargui παρακολούθησε το Brockwood Park School στην Αγγλία, όπου λέει ότι οι μαθητές συνήθιζαν να «καλλιεργούν τη δική τους τροφή», κάτι που για πρώτη φορά πυροδότησε την εκτίμησή της για τα φυτά. Αργότερα, ενώ σπούδαζε στη Μαδρίτη και το Μιλάνο, η Ulargui άρχισε να πειραματίζεται με την καλλιέργεια φυτών στα υφάσματα. «Άρχισα να ενδιαφέρομαι όχι μόνο για να δουλέψω με αυτά τα υλικά αλλά να δημιουργήσω νέα υλικά».

Στην πορεία, η Ulargui αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες: Μερικά φυτά δεν αναπτύχθηκαν ποτέ, ενώ άλλα θα άνθιζαν μόνο μία φορά. «Υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες που μπορούν να σταματήσουν τη διαδικασία ή να την επηρεάσουν που μερικές φορές προκαλεί σύγχυση», λέει, σημειώνοντας ότι ο χώρος, το φως, το ύφασμα και οι σπόροι μπορούν όλα να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. (Έχει πειραματιστεί επίσης με την καλλιέργεια μανιταριών, ένα από τα σύγχρονα υλικά της μόδας, το οποίο βρήκε ότι ήταν δύσκολο επειδή «η διαδικασία εμβολιασμού του μυκηλίου είναι εξαιρετικά δύσκολη.)

Ακόμη και μετά από χρόνια έρευνας, η Ulargui δεν έχει καταλήξει σε μια αλάνθαστη φόρμουλα για να κάνει τα φυτά να μεγαλώνουν χωρίς ρούχα: «Νομίζω ότι η τεχνική είναι να [συνεχίσουμε] να πειραματιστούμε», λέει. «Δοκίμασα τόσα πολλά υφάσματα, τόσους πολλούς σπόρους, τόσους πολλούς τρόπους καλλιέργειας των φυτών, και απλά πρέπει να καταλάβετε τι χρειάζονται τα φυτά και να κάνετε αυτή τη σύνδεση». Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο Loewe ήταν εμπνευσμένο από την τελική της διατριβή, με τίτλο «Siamese Skins: Two Natures, One Body» και ό,τι πιο κοντινό στην επιτυχία της αποστολής της να γεφυρώσει την γεωπονική και τη μόδα.

Για το show του Loewe - μια εμπειρία που η Ulargui περιγράφει ως "συναρπαστική" - ο συγχρονισμός ήταν το κλειδί. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το show, η Ulargui, σε συνεργασία με τον δημιουργικό διευθυντή της μάρκας Jonathan Anderson, αφιέρωσε περίπου 20 ημέρες καλλιεργώντας τα φυτά που κυμαίνονταν από το βότανο της γάτας μέχρι τα φυτά chia. Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα να παραδώσει τα δείγματα φυτικών ενδυμάτων, η Ulargui λέει ότι έπρεπε να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, οπότε νοίκιασε ένα αυτοκίνητο για να κάνει τη διαδρομή 13 ωρών από τη Μαδρίτη στο Παρίσι. Για τo show, ταξίδεψε στη Γαλλία για να ξεκινήσει τη διαδικασία από το μηδέν εκεί, καλλιεργώντας τα φυτά για τρεις εβδομάδες σε ένα πολυτούνελ, μια εναλλακτική για το θερμοκήπιο.

Ενώ η Ulargui λέει ότι, προς το παρόν, τα φυτά στα ρούχα δεν μπορούν να παραμείνουν ζωντανά μακροπρόθεσμα, αυτή η εμπειρία την εμπνέει να συνεχίσει την έρευνά της με περισσότερο πάθος και αφοσίωση. «Ο κύριος στόχος είναι να απαντήσουμε στην ερώτηση: «Θα μπορούσαμε να φυτέψουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να τα κρατήσουμε ζωντανά για πάντα;» λέει η Ulargui, προσθέτοντας ότι